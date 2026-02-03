Decretan prisión provisional para uno de los dos detenidos por la reyerta mortal en Mérida

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida ha decretado este martes la prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos implicados en la muerte de un hombre en Mérida, en la madrugada del pasado sábado al domingo y que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio.

Javier Cintas

El otro investigado, por un presunto delito de lesiones, ha quedado en libertad tras su toma de declaración con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el tribunal de Instancia. Asimismo, se ha acordado una orden de alejamiento de este hacia el lesionado.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), la declaración ha sido tomada por la titular de la plaza 5 por ser la que estaba de guardia, pero se inhibirá a favor de la plaza 4 que es la competente para conocer la causa, que no está declarada "expresamente secreta".

Los hechos

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo pasado, a raíz de una discusión que comenzó en el interior del pub Hemalsu, ubicado en la barriada emeritense de Los Bodegones, y que se trasladó a la calle Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, donde un varón de 41 años falleció por heridas de arma blanca y otro resultó herido.

Exterior del pub Hemalsu de Mérida, en el que tuvo lugar la pelea mortal. / JAVIER CINTAS

Según ha venido indicando este diario, el consumo excesivo de alcohol estaría entre los detonantes de la pelea. En la reyerta, que comenzó en torno a las cinco de la manaña, se vieron implicadas "varios" varones y hay, al menos, una veintena de testigos. Tanto el propietario del local de copas como los camareros, intentaron mediar, pero no pudieron impedir el fatal desenlace de la disputa.

El dueño del establecimiento, de origen cubano, se hizo con este hace un par de años mediante un traspaso. Cuando asumió el negocio no tenía constancia de los problemas de ruido previos, derivados de una insonorización insuficiente ejecutada por el anterior titular. Por ello, el ayuntamiento mantiene abierto un expediente, aunque el empresario está intentando corregir la situación con una nueva instalación acústica.