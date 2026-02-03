Merche anima a disfrutar de su pregón en Mérida: "No faltéis, lo vamos a pasar de maravilla"

"No faltéis, veniros todos para Mérida porque lo vamos a pasar de maravilla". Con estas palabras, la cantante gaditana Merche se ha dirigido este martes a los ciudadanos para que el próximo 13 de febrero acudan a la plaza de España para disfrutar con el pregón que pronunciará con motivo del Carnaval Romano de Mérida. "Estoy muy contenta", ha reconocido a través de un vídeo que ha compartido el ayuntamiento emeritense desde sus redes sociales.

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, manifestó el pasado jueves que su elección como pregonera reconoce tanto su trayectoria artística como su estrecha vinculación con el mundo del carnaval, una tradición que forma parte de su herencia familiar a través de su padre, Pedro Trujillo 'el Catalán Chico', figura histórica de esta celebración. Ese contacto temprano con las letras, las melodías y la manera de contar historias propias del carnaval influyó en la sensibilidad de la gaditana.

Estreno de la gira

Tras el pregón, la artista ofrecerá un concierto gratuito con el que dará inicio a su gira nacional 'Abre tu mente ahora 26', un tour con el que recorrerá distintas ciudades españolas. En el espectáculo, la cantante hará un repaso por algunos de los temas más destacados de su carrera, combinando su faceta pop con la más carnavalera. El repertorio incluirá éxitos como 'No me pidas más amor', 'Abre tu mente', 'Eras tú', 'Le deseo', 'Cal y arena' o 'Si te marchas', entre otros.

Disfraces

Sin salir del ámbito carnavalero, recordar que bajo el lema ‘Disfrázate en Igualdad’, el consistorio ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con la que busca fomentar el uso de disfraces “igualitarios, libres, respetuosos y creativos”, alejados de roles sexistas y de la hipersexualización infantil. La iniciativa pretende concienciar especialmente a familias y ciudadanía sobre la necesidad de optar por disfraces “flexibles y creativos” que rompan con estereotipos asignados por género y que, además, estén adaptados a la edad.