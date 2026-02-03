Mérida busca empresa para organizar la próxima edición de Emerita Lvdica

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Delegación de Turismo, ha sacado a concurso público la contratación de los servicios de coordinación, desarrollo y ejecución de Emerita Lvdica 2026, que se celebrará del 18 al 24 de mayo. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, el presupuesto base de licitación asciende a 261.118 euros, con los impuestos incluidos.

El delegado de Turismo, Felipe González, explicó ayer que, tras la aprobación del expediente de contratación, el consistorio abre un procedimiento abierto para adjudicar el servicio correspondiente a la XVI edición del evento. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de febrero.

Distribución en lotes

A tenor del pliego de prescripciones técnicas, la contratación se estructura en seis lotes. El de organización de eventos culturales cuenta con un importe de 89.455,30 euros. A este se suman los trabajos de decoración y ornamentación de espacios (23.897,50 euros), el diseño, maquetación y distribución de material promocional (18.029 euros), así como los servicios de vigilancia y seguridad (18.029 euros) y prevención sanitaria (18.029 euros). Por último, la partida destinada a la asistencia y traslados de asociaciones, así como de otros colectivos participantes alcanza los 93.678,20 euros.

González subrayó que Emerita Lvdica, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, tiene como objetivo “consolidar a Mérida como el principal centro de interpretación de la cultura romana”, convirtiendo los espacios arqueológicos y patrimoniales en escenarios vivos de la antigua capital de Lusitania. Una cita que, remarcó, contribuye también a la difusión del legado histórico y a la dinamización económica, cultural y turística de la ciudad.