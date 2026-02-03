El ministro Ernest Urtasun inaugura este miércoles la ampliación del Museo Romano de Mérida

Jornada de gran relevancia para la capital extremeña. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugurará este miércoles, 4 de febrero, las esperadas obras de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR), junto al arquitecto autor del proyecto, el valenciano Rafael Moneo. Según han indicado este martes desde el departamento ministerial, el acto tendrá lugar a las 16 horas, en las instalaciones del recinto museístico emeritense.

Cabe recordar que el Ministerio de Cultura ha invertido 8,35 millones de euros en el proyecto de ampliación y remodelación del museo con el objetivo de mejorar los servicios públicos del centro, así como dotarlo de una mejor capacitación técnica. Este ha incluido un nuevo salón de actos con capacidad para 250 personas, una nueva sala de exposiciones temporales, áreas didácticas para talleres educativos, un nuevo almacén de piezas, así como espacio para investigadores y áreas técnicas.

El proyecto salió a concurso en 2015 y fue adjudicado a la empresa constructora Sando por 4,1 millones, pero los trabajos tuvieron que paralizarse en 2016 por la aparición de unos importantes hallazgos arqueológicos y un año más tarde, Sando decidió dejar las actuaciones. Tras modificarse la propuesta inicial para incluir estos restos, y después de superar numerosos contratiempos y escollos económicos, las obras pudieron retomarse siete años más tarde.

Cuarto museo más visitado

El museo romano cerró el pasado año con un total de 224.890 visitantes, lo que supuso un incremento del 21,97% con respecto a 2024. Esta cifra lo situó, un año más, entre los museos estatales más visitados del país, a pesar de los cierres parciales derivados de las obras que se han llevado a cabo en su sede, que celebrará el 40 aniversario en 2026. En el conjunto de España, los 16 Museos Estatales dependientes del Ministerio de Cultura recibieron 2.878.631 visitantes durante 2025, un 7,77% menos que el año anterior.