Belén Rueda, Luz Casal y Ricky Rubio ponen palabras a 'La mirada del paciente' en Mérida

La vida cotidiana de quienes conviven con una enfermedad o una discapacidad, y también la de quienes les cuidan, se acerca estos días al centro de la ciudad con la exposición ‘La mirada del paciente’, una muestra itinerante de Cinfa que puede visitarse hasta el próximo domingo, 8 de febrero, en la plaza Margarita Xirgu.

La compañía farmacéutica informó ayer de la llegada a la capital extremeña de una selección compuesta por 15 imágenes elegidas de los tres volúmenes del libro ‘La mirada del paciente’, acompañadas por textos firmados por personalidades del mundo de la cultura, el arte y el deporte. La exposición, que ya ha pasado por 11 ciudades españolas desde octubre de 2024, retoma ahora su recorrido con nuevas paradas y Mérida abre la ruta de este año.

Las escenas retratadas invitan al visitante a detenerse y mirar de otra manera: la serenidad del pequeño Eloi durante un descanso en su tratamiento contra la leucemia; la ternura de Reyes con su hija Lara, recién operada de una cardiopatía congénita; o la complicidad de Ana con su hermana Mercedes, que convive con una enfermedad neuromuscular congénita rara.

Nombres reconocidos

Entre quienes ponen palabras a estas historias figuran nombres como Belén Rueda y Carlos Hipólito, las escritoras Julia Navarro y Carmen Posadas, las cantantes Luz Casal y Edurne, o deportistas como Ricky Rubio y Juan Carlos Unzué. El objetivo, subraya Cinfa, es que el público pueda “ponerse en la piel” de los protagonistas a través de la combinación de imagen y relato.

El presidente de la compañía, Enrique Ordieres, señala que la muestra pretende ofrecer una mirada distinta a una realidad “que a todos nos toca vivir o que, seguro, viviremos algún día”, además de servir como reconocimiento a las asociaciones de pacientes. Para facilitar el acceso a los contenidos, los soportes expositivos, que simulan cuatro libros de gran formato, se incorporan códigos NaviLens, una tecnología de accesibilidad pensada para personas con discapacidad visual, de modo que puedan consultar las historias de forma más sencilla.