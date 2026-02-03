Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado el establecimiento puesto en marcha por Isabel Enrique Collado

Visita del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, al nuevo estanco.

Visita del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, al nuevo estanco. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Más allá del tabaco, con una oferta pensada para cubrir compras rápidas del día a día. Así se presenta el Estanco nº 6 de Mérida, que abrió sus puertas el pasado 16 de enero en la calle Calderón de la Barca, junto a la plazoleta Pizarro, en la barriada de San Albín. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Comercio, Laura Iglesias, han visitado este martes el establecimiento.

Interior del establecimieno, en el barrio de San Albín.

Interior del establecimieno, en el barrio de San Albín. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Durante la visita, el regidor municipal ha agradecido a su propietaria, Isabel Enrique Collado, el esfuerzo inversor realizado “arriesgando en Mérida”, al tiempo que ha destacado la “amplia variedad” de artículos que ofrece en el negocio, concebido como un estanco multitienda adaptado a las necesidades del vecindario y de la clientela de la zona.

El primer edil ha subrayado, además, el respaldo municipal a los emprendedores a través de la Delegación de Comercio, desde donde, según ha señalado, se prestará “apoyo y acompañamiento” a los comerciantes, facilitando “toda la ayuda, información y asesoramiento que necesite” para el desarrollo de la actividad.

La oferta

Por su parte, la empresaria ha explicado que el proyecto nace también de una trayectoria familiar vinculada al sector, al continuar el legado de su padre. El negocio abre los 365 días del año, con un amplio horario de 7.00 a 23.00, y amplía su oferta más allá del tabaco y los puros con productos como snacks, golosinas y bebidas, además de mecheros, cachimbas y accesorios, vapers, recargas telefónicas y tarjetas regalo, entre otros artículos.

