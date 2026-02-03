Tres días de rodaje en Mérida: gastronomía e historia con Adrienne Chaballe en ‘De Tapas por España’

Mérida volverá a ser escenario televisivo esta semana con la llegada del programa ‘De tapas por España’ de TVE, espacio gastronómico y cultural presentado por Adrienne Chaballe, que inicia las grabaciones de su tercera temporada. La capital extremeña acogerá el rodaje del cuarto programa durante tres jornadas consecutivas, los días 3, 4 y 5 de febrero, en una ruta que combina patrimonio, mercado, cocina tradicional y producto local.

La presentadora Adrienne Chaballe con el historiador Bruno Franco. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La grabación ha arrancado este martes, en la Alcazaba y el edificio de Presidencia de la Junta de Extremadura, donde la presentadora ha estado acompañada por Bruno Franco Moreno, historiador del Consorcio y especialista en mundo islámico. A partir de las 12 horas, el equipo se ha trasladado al Mercado de Calatrava y, al término del recorrido, hará parada en la terraza de Cachito Casa Benito, donde Adrienne aprenderá a preparar la llamada ‘prueba ibérica’ y degustará propuestas como lengua de cerdo al limón y orejas de cerdo.

Ya por la tarde, sobre las 15.00 horas, el itinerario continuará en La Carbonería, de la mano de Fernando Garrido, con un recorrido por "todas las opciones del cerdo a la brasa” (solomillo, costillar, secreto, pluma y presa) y una explicación sobre el origen de cada pieza y sus distintos cortes. El primer día concluirá con un paseo por la calle Romero Leal hasta el Templo de Diana, en torno a las seis de la tarde.

A de Arco y La Tahona

La jornada de mañana miércoles comenzará a las 9 horas, en la Plaza de España. A las 12 horas, el rodaje se centrará en el restaurante A de Arco, donde el programa mostrará la elaboración de uno de los platos más singulares vinculados a la gastronomía de la región: el gazpacho de cerezas del Jerte. En la misma parada se incluirán otras degustaciones como lomo doblado en manteca y morros en salsa picantona. La tarde llevará al equipo, a las 15 horas, al restaurante La Tahona, con una propuesta basada en producto y cocina de tradición: callos con secreto ahumado, canelón de carrillera y torrezno a baja temperatura.

Rodaje del programa de TVE, en la Alcazaba de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El cierre del rodaje en Mérida llegará el jueves con una mañana de marcado carácter cultural. La grabación arrancará a las 8.30 horas en el anfiteatro romano, con un encuentro con Rocío Ayerbe Vélez, arqueóloga, para continuar después en el teatro romano. La agenda incluye también una visita “obligatoria” al Museo Nacional de Arte Romano sobre las 10.30 horas, acompañados por su directora, Trinidad Nogales.

El broche final será a las 13.30 horas con un recorrido por la calle Manos Albas y la esquina de calle Berzocana hasta el restaurante La Extremeña, donde la chef Beatriz Calzada servirá un menú “100% extremeño” con cojondongo, morcilla de Guadalupe y risotto de Torta del Casar. Desde el equipo del programa animan a vecinos y visitantes a acercarse y acompañar el rodaje, una ocasión para conocer de cerca el funcionamiento de una producción televisiva y, al mismo tiempo, participar en una jornada dedicada a la cultura, la gastronomía y el turismo local.