Los efectos de Kristin en el arbolado de Mérida: 286 ejemplares afectados y talas en toda la ciudad

La borrasca Kristin, que azotó Mérida el pasado 28 de enero, ha dejado un reguero de daños en el arbolado urbano. La delegación de Parques y Jardines ha presentado este miércoles un balance provisional que cifra en 286 los árboles afectados tras el temporal, la mayoría coníferas de gran porte y con una media de edad de 25 años. Según ha explicado el delegado del área, Marco Antonio Guijarro, en muchos casos ha sido necesaria la tala, si bien algunos ejemplares podrán recuperarse con nuevas podas.

El Periódico Extremadura

Los desperfectos se han repartido por prácticamente todos los barrios y zonas verdes, aunque hay enclaves especialmente castigados. Destaca el parque de las VII Sillas, donde se han contabilizado 62 árboles dañados, así como el entorno de Isla del Guadiana y el Molino de Pancaliente, con 59. En el parque de los Salesianos se han visto afectados 18 ejemplares, mientras que en el de La Argentina la cifra asciende a 16.

Tala y poda

Los operarios de Parques y Jardines mantienen activo el dispositivo de tala y poda para retirar los restos de los árboles caídos y asegurar las áreas afectadas. Desde el ayuntamientoseñalan que, debido al elevado número de incidencias, las actuaciones se están ejecutando de forma escalonada y atendiendo a criterios técnicos, al tiempo que se continúa evaluando la situación. “En los primeros días se han efectuado las actuaciones de emergencia y se trabajó en las zonas que entrañaban más peligro y dificultaban el tránsito rodado”, ha indicado Guijarro, quien ha subrayado que el objetivo es “restablecer la normalidad” lo antes posible.

Subida del Albarregas

Cabe recordar que el consistorio emeritense ha reactivado el protocolo municipal de prevención y vigilancia en el tramo urbano del río Albarregas tras el aviso emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana al 112 de Extremadura por el aumento del caudal a su paso por la ciudad. El consistorio recomienda extremar la precaución en las zonas próximas al cauce y evitar acercarse a las márgenes mientras se mantenga la situación de seguimiento.

Oficina de orientación

De forma paralela, el ayuntamiento puso en marcha el lunes una oficina temporal de información y orientación para canalizar consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos causados por el reciente temporal. Estará operativa hasta el viernes 6, de 9.00 a 14.00 horas, en las dependencias de la Policía Local (Ronda de los Eméritos, s/n), y también se ha habilitado el correo incidencias.temporal@merida.es para remitir comunicaciones por vía electrónica.