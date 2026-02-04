Mérida estrena nueva etapa en el Museo Romano: Rafael Moneo remodela su diseño 40 años después

“Esta es una de las grandísimas joyas de nuestra cultura, de nuestra red de museos nacionales, un espacio único en el mundo”. Con estas palabras, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurado este miércoles la esperada ampliación y remodelación del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, una actuación iniciada en 2023 y financiada por el Ministerio con 10,7 millones de euros, con la que el espacio museístico afronta una nueva etapa tras cuatro décadas de actividad. “Lo que nos llena es de emoción, de satisfacción y de orgullo como país”, ha manifestado.

Durante su intervención, Urtasun ha calificado esta jornada como “un día feliz” y ha recordado que ya había visitado el museo durante el avance de las obras. “Es una auténtica maravilla poder venir aquí ya con esta reforma y ampliación terminada”, ha señalado, en un acto en el que ha agradecido expresamente la presencia del arquitecto valenciano Rafael Moneo, autor del edificio original inaugurado el 19 de septiembre del año 1986 y responsable del rediseño para ampliar las instalaciones. “Es un auténtico privilegio poder seguir contando con tu presencia, con tu trabajo y con tu prestigio”, le ha trasladado.

El ministro ha resaltado el peso simbólico para la ciudad. “Este año cumplimos 40 años… es para estar muy orgullosos de lo que se ha logrado aquí desde que se hizo esta maravilla en el año 86”, ha afirmado, reivindicando el papel del MNAR como referencia patrimonial y cultural. En ese contexto, ha destacado el buen funcionamiento del centro y el tirón de público pese a los meses de cierre en 2025: “Hicimos récord de visitas”, ha dicho, con un total de 224.890 visitantes, que supuso un incremento del 21,97%. “Esto me llena de satisfacción y es emocionante”, ha añadido, agradeciendo el trabajo de la directora, Trinidad Nogales.

Las mejoras

Sobre las novedades, Urtasun ha subrayado que la ampliación supone una mejora “espectacular” del equipamiento y un incremento notable de superficie, al pasar de unos 1.400 metros cuadrados a superar los 3.000. En concreto, la actuación ha permitido dotar al museo de un nuevo salón de actos para 238 personas, una nueva sala de exposiciones temporales con muelle de carga y descarga, áreas didácticas para talleres educativos, un almacén de piezas adaptado climáticamente para los materiales arqueológicos, un archivo, espacios para investigadores y áreas técnicas e importantes mejoras para el personal de atención al público.

El proyecto de reordenación incluye también una adaptación y mejora de los servicios de taquilla, tienda, seguridad y accesos del público. Urtasun ha explicado que esta intervención va a permitir "reforzar el papel" del MNAR en el contexto de la investigación internacional sobre romanidad, arqueología, arte y divulgación patrimonial. La nueva dotación permitirá ofrecer un completo servicio público, así como ampliar su labor de investigación y de transferencia del conocimiento. En esta línea, indicar que las obras han permitido una conexión completa entre los dos edificios con fachadas exteriores diferenciadas.

Los plazos

Desde la inauguración de su sede, el MNAR fue ganando peso como centro de investigación y difusión y, al incorporar nuevos hallazgos arqueológicos, vio crecer la necesidad de contar con más espacios para el tratamiento, conservación y exposición de las piezas. Con ese objetivo, el Ministerio de Cultura adquirió el 27 de febrero de 2003 por un importe de 1,65 millones de euros un edificio colindante en el paseo José Álvarez Sáenz de Buruaga, de 336 metros cuadrados, que fue derribado en 2004.

El 8 de mayo de 2009 se encargó a Moneo el proyecto de ampliación. Este se recibió a finales de 2011, pero la difícil situación financiera de la época conllevó que estas obras no entraran en programación hasta el presupuesto de 2015. Ese mismo año salió a concurso y fue adjudicado a la empresa constructora Sando por 4,1 millones, pero los trabajos tuvieron que paralizarse en 2016 por la aparición de unos importantes hallazgos arqueológicos no detectados en las excavaciones superficiales anteriores (realizadas tras el derribo en los años 2005 y 2006). Un año más tarde, la empresa contratista decidió dejar las actuaciones.

Se desarrollaron entonces excavaciones que sacaron a la luz, entre otros elementos, un tramo del acueducto de San Lázaro, dos monumentos funerarios y el foso fundacional de la ciudad. Para conservar y musealizar estos hallazgos, se tramitó una modificación del proyecto original, que también llevó a cabo el despacho de Moneo. Tras los innumerables retrasos, la UTE conformada por San José y Magenta inició en 2023 los trabajos de ampliación por 7,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.