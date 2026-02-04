Precaución en el Palacio de la China de Mérida: acordonado el soportal por la posible caída de cascotes

El Ayuntamiento de Mérida ha acordonado este miércoles parte del soportal del Palacio de la China como medida preventiva ante el riesgo de desprendimientos en el techo, debido a la humedad que registra por las lluvias. El inmueble, que se encuentra situado en la plaza de España, presenta desde hace tiempo un estado deficiente en su envolvente exterior. En el año 2016, se registró el desprendimiento de parte del pináculo superior derecho del edificio,y el consistorio acabó retirando de oficio estos elementos para prevenir nuevas caídas. Afortunadameno, no hubo daños personales.

Hotel

Hace varios meses, se dio a conocer que un grupo empresarial de la capital extremeña había adquirido una parte importante del inmueble tras varios meses de negociaciones con la familia Gil, que era la propietaria de esa fracción, para instalar un hotel. Según trascendió, la operación se habría cerrado en torno al millón de euros. Los compradores, que ya reúnen la mayor parte del edificio, estudiaban una reforma integral que mantendría la fachada original del palacio, construido en 1928 y ligado en su origen al negocio textil impulsado por Bartolomé Gil.

Pub

De prosperar el plan, Mérida sumaría nuevas plazas de alojamiento en un enclave estratégico y, al mismo tiempo, se encauzaría la rehabilitación de una de las construcciones más llamativas de la ciudad, hoy marcada por la imagen de deterioro. Cabe recordar que en marzo del pasado año, en uno de los locales de la planta baja del inmueble abrió sus puertas el pub La China 1928, ampliando así la nómica de locales de ocio nocturno que se asientan en la plaza.