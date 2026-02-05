Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética

El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, visita el centro estético que abrió sus puertas hace dos meses

El alcalde durante su visita al centro estético de Cristina Nieto.

El alcalde durante su visita al centro estético de Cristina Nieto. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La barriada Cruzcampo de Mérida suma desde hace dos meses un nuevo negocio vinculado al cuidado personal. Se trata de Cristina Nieto Belleza, un centro de estética situado en la calle Juan de la Cosa, número 1, que en la mañana de este jueves ha recibido la visita del alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Comercio, Laura Iglesias.

Instalaciones del centro estético Cristina Nieto Belleza.

Instalaciones del centro estético Cristina Nieto Belleza. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Durante el encuentro, el regidor municipal ha trasladado a la emprendedora el respaldo del ayuntamiento en esta etapa y le ha agradeció su “apuesta por la ciudad”, destacando el esfuerzo inversor que supone poner en marcha un proyecto en el sector de la estética y la belleza.

Noticias relacionadas y más

Los servicios

Al frente está Cristina Nieto, esteticista con más de diez años de experiencia, que ha concebido el espacio como un lugar para quienes buscan transformar la mirada. Entre sus servicios destacan la micropigmentación, el diseño y perfección de cejas, adaptados a la forma de cada rostro para potenciar la belleza natural, así como la depilación facial.

