El viento tumba árboles en Mérida y la oficina del temporal seguirá abierta tras atender 78 incidencias

Los vientos de la borrasca Leonardo a su paso por Mérida están ocasionando este jueves la caída de árboles, vallado y diferentes elementos del mobiliario urbano. Por ello, el ayuntamiento acordó ayer, de manera preventiva, el cierre de parques y jardines. Tampoco se permite la realización de actividades deportivas, además de que se ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos no se acerquen a los márgenes de los ríos Guadiana y Albarregas, debido a la crecida del caudal de estos por las lluvias.

Trabajos para la recuperación del arbolado de Mérida afectado por la borrasca Kristin / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La oficina temporal de información y orientación habilitada por el Ayuntamiento de Mérida para atender los desperfectos del temporal pasado ha gestionado hasta la fecha 78 incidencias por las distintas vías establecidas. El dispositivo se mantendrá operativo la próxima semana y hasta el 13 de febrero con el objetivo de “reorganizar y mejorar la atención” a las consultas vecinales, según ha señalado este miércoles el delegado de Policía Local, Felipe González.

Funcionamiento

El servicio funcionará durante una semana en horario de 9.00 a 14.00 horas, en la sede de la Policía Local de Mérida, ubicada en Ronda de los Eméritos, s/n. Coordinada desde la Jefatura, la oficina permite a la ciudadanía “consultar dudas, comunicar incidencias y recibir información y orientación”, facilitando una atención “más ordenada y eficaz” sobre daños y desperfectos.

Además de la atención presencial, el consistorio emeritense ha habilitado como canal electrónico el correo incidencias.temporal@merida.es, a través del cual se podrán remitir consultas y comunicar incidencias relacionadas con los efectos del temporal.