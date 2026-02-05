Rafael Moneo remata el Museo Romano de Mérida: ”Prefiero hablar de incorporación, no de ampliación"

Mérida, 19 de septiembre de 1986. Los Reyes de España eméritos y el por entonces presidente de Italia, Francesco Cossiga, inauguraron el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida. Don Juan Carlos, doña Sofía y el mandatario italiano, a quienes acompañó desde Madrid el ministro de Cultura, fueron recibidos a pie de helicóptero por autoridades regionales para trasladarse al recinto museístico y cortar la cinta inaugural.

Portada de este diario del día de la inauguración del MNAR. / EL PERIÓDICO

Según informaba este diario, durante unas dos horas, la comitiva real recorrió las diferentes salas del recinto, atendiendo a las explicaciones dadas tanto por el autor del proyecto, el arquitecto Rafael Moneo, como por el director del museo, José María Álvarez, que hicieron de guías. "Tanto los Reyes como el presidente Cossiga quedaron gratamente impresionados por las cualidades arquitectónicas del edificio como por los fondos expuestos", relataba.

Regreso de Moneo

Cerca de que se cumplan cuatro décadas de este acontecimiento que marcó un antes y un después en el patrimonio cultural de la ciudad, en el día de ayer Moneo participó a sus 88 años en el acto de inauguración de las esperadas obras de ampliación del MNAR, una actuación iniciada en 2023 y financiada por el Ministerio de Cultura con 10,7 millones de euros. "Yo no creía que esta visita iba a resultar tan emotiva para mí, como está resultando”, reconoció.

Javier Cintas

Moneo insistió en el concepto con el que quiere que se entienda el proyecto. No habla de ampliación. “Yo prefiero hablar de incorporación”, explicó, en referencia a los nuevos espacios levantados en el terreno que ocupaban viviendas colindantes al museo. “En realidad lo que se trata es de volver a que el museo recupere, por un lado, esa condición que parece que debía tener, pero también dotarlo de los servicios que los académicos han echado en falta durante todos estos años”, subrayó.

Inauguración de la obras de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida / JAVIER CINTAS

Las obras han permitido duplicar la superficie hasta superar los 3.000 metros cuadrados. Han dotado al museo de un salón de actos para 238 personas, una nueva sala de exposiciones temporales, áreas para talleres educativos, un archivo, espacios para investigadores y áreas técnicas e importantes mejoras para el personal de atención al público. Aunque los trabajos se han ejecutado en estos últimos años, el encargo del proyecto llegó mucho antes: en el año 2009, un plazo que el arquitecto reconoció largo y que le permitió ir replanteando decisiones.

El planteamiento

En ese recorrido, Moneo relató que inicialmente barajó una solución “abstracta”, pero acabó decantándose por un diseño con una idea principal: continuidad por dentro y una lectura distinta por fuera. “Me ha parecido que verdaderamente exterior y interior del museo eran dos realidades distintas…”, señaló, antes de justificar el remate elegido para enlazar lo nuevo con lo existente: “Era preciso enlazar el viejo con el nuevo museo, con algo que recordase que allí había habido ese impedimento, que no dejó que esto fuese una isla”.

Página de este diario del día del acto inaugural del museo romano. / EL PERIÓDICO

La intervención, según detalló, también resuelve carencias del antiguo museo: la entrada y servicios del personal, una sala para actos públicos (el salón de actos) y nuevas dependencias pensadas para el trabajo académico. Además, destacó la mejora “sustancial” de la conexión con el viario de la ciudad con una rampa accesible para coches, la dotación de una sala de exposiciones temporales y de espacios para aulas y trabajo independiente. En las dos últimas plantas, añadió, se conecta la dirección del museo con la cripta.

El arquitecto valenciano, que recordó que hace 30 años obtuvo el Premio Pritzker, cerró su intervención reivindicando el valor patrimonial de la capital extremeña. “Mérida es un yacimiento en sí mismo y puede vanagloriarse de ello”, afirmó, defendiendo que la ciudad no tiene nada que envidiar a grandes instituciones internacionales. “Pocas piezas tenemos que entregar al Metropolitan o al British Museum”, apostilló.