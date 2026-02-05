Sanguijuelas del Guadiana actuará el 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida

"No podíamos cerrar la gira de nuestro primer disco sin pasar por este lugar". Con estas palabras ha anunciado el grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana que el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de Extremadura, actuará en el Teatro Romano de Mérida. "Aquí vimos nuestro primer concierto y nos marcó tanto, que por ello existe esta banda a día de hoy. Es un orgullo poder decir hoy que esa banda va a tocar allí en la misma fecha que vivimos aquel concierto", han trasladado a través de una publicación en sus redes sociales.

Antonio Sánchez

La banda originaria del municipio pacense de Casas de Don Pedro ha señalado que el concierto en la capital extremeña será la "traca final" de la gira 'Verbena en Vena' en territorio extremeño, si bien, aún les quedarán actuaciones en otras ciudades del país. "Muchas gracias a todas las personas que están detrás haciendo que el sueño de estos tres chavales sea una realidad", sostienen sus integrantes Carlos, Juan y Víctor. Además, indican que a partir del 24 de febrero aportarán más información sobre su concierto en el monumento emeritense.

Cartel del concierto en Mérida. / EL PERIÓDICO

Segunda vez en Mérida

Cabe recordar que con motivo de la celebración de la Feria de Mérida, Sanguijuelas del Guadiana ofreció el pasado 4 de septiembre, en la plaza de España, un concierto gratuito promovido por el ayuntamiento que fue todo un éxito. El público abarrotó este espacio céntrico de la ciudad para escuchar en directo las canciones de su primer disco 'Revolá', en el que hacen gala de su extremeñismo y con el que han conseguido convertirse en todo un fenómeno musical. De hecho, la gira en la que se han embarcado cuenta con más de 60 fechas.