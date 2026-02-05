Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tomás Sauceda recibirá el Premio Gabriel Aláez del Carnaval Romano de Mérida

El galardón se entregará el próximo 13 de febrero durante el acto del pregón carnavalero, en la plaza de España

El carnavalero emeritense Tomás Sauceda Rodríguez.

El carnavalero emeritense Tomás Sauceda Rodríguez.

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Junta Local de Gobierno ha aprobado este jueves la concesión del Premio Gabriel Aláez al carnavalero emeritense Tomás Sauceda Rodríguez, un reconocimiento que se entregará la noche del viernes 13 de febrero durante el acto del Pregón del Carnaval Romano, que se desarrollará en la plaza de España. Como ya se ha dado a conocer, la pregonera de esta edición será la artista gaditana Merche, en una velada que servirá también para rendir homenaje a una de las figuras más vinculadas a la historia reciente del Carnaval Romano.

Según ha destacado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, Sauceda atesora una trayectoria extensa y diversa dentro de la fiesta. Inició su andadura a finales de los años 80 en la agrupación Los Protestones y, posteriormente, formó parte de la etapa dorada de Los Pilinguis, una de las formaciones con mayor recorrido del carnaval emeritense. En paralelo, desempeñó un papel destacado en la Asociación Cultural Carnaval Romano, desde donde contribuyó a sostener y revitalizar la celebración en sus momentos más complicados, con un compromiso estrechamente ligado al mantenimiento de la tradición carnavalera.

Más agrupaciones

Con el paso de los años, el premiado ha participado en distintas agrupaciones como Tagorichi o el Coro de Mérida y también ejerció como autor en la modalidad de cuarteto, a la que ayudó a recuperar protagonismo con sus participaciones en el concurso que entonces se celebraba en el Palacio de Congresos de la capital autonómica. Reconocido como músico y autor, el Ayuntamiento de Mérida eleva ahora su nombre al Premio Gabriel Aláez 2026.

TEMAS
