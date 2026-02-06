Ayuda en Acción lanza en Mérida un curso con prácticas para la inserción laboral de jóvenes

La Fundación Ayuda en Acción en Mérida ha puesto en marcha una nueva edición del proyecto Impulsa Empleo Joven, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de la población juvenil mediante formación específica y acompañamiento para la inserción laboral. En esta ocasión, el programa incorpora un itinerario técnico como Monitor de Ocio y Tiempo Libre, con el objetivo de facilitar el acceso a un sector con alta demanda, especialmente de cara a la temporada de verano.

El proyecto se desarrolla en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y está diseñado para adaptarse a distintos perfiles educativos y formativos. La presentación tuvo lugar la semana pasada y contó con la participación del coordinador de Impulsa Empleo Joven de Ayuda en Acción en Extremadura y Andalucía, Fernando Naranjo, y la delegada de Formación para el Empleo, Pilar Amor.

Naranjo explicó que se trata de un programa de inserción sociolaboral dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años que no estén estudiando ni trabajando y que, además, estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La formación comenzará el 18 de febrero en el Centro de Ocio Joven El Economato, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. El curso incluye 250 horas de teoría y 100 horas de prácticas en empresas.

Homologación

Según detalló el coordinador, las prácticas permitirán a los participantes desarrollar su actividad profesional en entidades especializadas homologadas por el Instituto de la Juventud de Extremadura, una acreditación que, apuntó, contribuye a mejorar sus condiciones laborales. En este sentido, Naranjo señaló que el 80,75% de los jóvenes de Mérida que han participado en ediciones anteriores de estos proyectos logra incorporarse a empresas durante el periodo en que dura la formación.

Para esta convocatoria se han habilitado 15 plazas. Además, el programa contempla la posibilidad de conceder becas a jóvenes que residan fuera de Mérida, una medida que, según subrayó Naranjo, responde a la alta demanda que suele generar esta formación. El proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Extremadura, a través de la convocatoria de IRPF, y cuenta también con el respaldo de La Caixa.

Seguimiento

De cara a los próximos meses, Ayuda en Acción prevé coordinarse con el ayuntamiento y con el equipo de intermediación laboral para planificar el siguiente semestre en función de las necesidades del mercado. Por su parte, Pilar Amor destacó que las acciones formativas se ajustan a los requerimientos trasladados por el gobierno municipal y expresó su satisfacción por facilitar espacio y apoyo para que la Delegación de Juventud pueda localizar perfiles con la titulación de animador de ocio y tiempo libre.