Detenidos dos hermanos en Mérida por traficar con droga utilizando un patinete para agilizar las entregas

Dos hermanos de 31 y 45 años han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida por presunto tráfico de drogas.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre cuando los agentes de Seguridad Ciudadana junto a los investigadores de Policía Judicial de Mérida detectaron un aumento de consumo de sustancia estupefaciente entre los jóvenes que se concentraban en el Barrio Nueva Ciudad de Mérida. Fue cuando detectaron la presencia de dos hermanos, conocidos por ser del barrio, a quienes se les habían practicado numerosas aprehensiones de droga en la zona por parte de los indicativos uniformados de Seguridad Ciudadana de Mérida, según explica en nota de prensa la Policía Nacional.

Con patinetes

El Grupo de Estupefacientes averiguó que habitualmente repartían la droga a bordo de patinetes eléctricos o vehículos a motor para desplazarse por la zona a gran velocidad y mayor facilidad, además de servir la sustancia a domicilio mediante el método del "Telecoca", hecho que dificultaba la investigación.

Con toda la información recabada y la autorización pertinente de la Autoridad judicial, en colaboración con el Grupo Operativo de Respuestas - G.O.R, se produjo este pasado jueves un registro de dos viviendas situadas en la calle Viriato y la calle Pío Baroja, ambos del Barrio Nueva Ciudad de Mérida.

En la actuación los agentes intervinieron dos patinetes eléctricos, tres gramos de cocaína, cuatro gramos de hachís, una cartera con el emblema de la Policía Nacional y una placa emblema, sin número de carnet profesional en su interior, además de diversos teléfonos móviles. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.