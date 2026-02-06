El Guadiana se dispara en Mérida y anega el parque de la Isla por las intensas lluvias

Las lluvias no dan tregua a Mérida y el temporal de agua y viento ha provocado pequeñas inundaciones, acumulaciones de agua y anegamientos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos días. El episodio también se ha traducido en una subida del caudal de los ríos a su paso por la capital extremeña, una crecida visible en diferentes tramos y especialmente llamativa en el parque de la Isla, donde el Guadiana ha transcurrido bajo los puentes emeritenses con un volumen elevado.

Fotogalería | Así se encuentra este viernes la isla de Mérida tras la subida que ha experimentado el caudal del Guadiana / Javier Cintas

Advertencia

Ante esta situación, el ayuntamiento de la capital regional ha lanzado hoy una nueva advertencia por la crecida del río Guadiana y de cauces urbanos y ha señalado que tanto el Guadiana como el Albarregas están registrando un incremento considerable. El Consistorio ha reactivado los protocolos de prevención y vigilancia y ha instado a la población a no acercarse a los márgenes de los cauces, evitando paseos, actividades o tránsito por zonas ribereñas, además de cerrar accesos cercanos al río en la comarca como medida preventiva. Desde el ayuntamiento han recordado que la situación puede cambiar rápidamente y han pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.