Cauces vigilados por el temporal
El Guadiana se dispara en Mérida y anega el parque de la Isla por las intensas lluvias
El ayuntamiento de la capital extremeña ha instado a evitar paseos y tránsito por áreas ribereñas
Las lluvias no dan tregua a Mérida y el temporal de agua y viento ha provocado pequeñas inundaciones, acumulaciones de agua y anegamientos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos días. El episodio también se ha traducido en una subida del caudal de los ríos a su paso por la capital extremeña, una crecida visible en diferentes tramos y especialmente llamativa en el parque de la Isla, donde el Guadiana ha transcurrido bajo los puentes emeritenses con un volumen elevado.
Advertencia
Ante esta situación, el ayuntamiento de la capital regional ha lanzado hoy una nueva advertencia por la crecida del río Guadiana y de cauces urbanos y ha señalado que tanto el Guadiana como el Albarregas están registrando un incremento considerable. El Consistorio ha reactivado los protocolos de prevención y vigilancia y ha instado a la población a no acercarse a los márgenes de los cauces, evitando paseos, actividades o tránsito por zonas ribereñas, además de cerrar accesos cercanos al río en la comarca como medida preventiva. Desde el ayuntamiento han recordado que la situación puede cambiar rápidamente y han pedido extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
