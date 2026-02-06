La Lotería Nacional reparte 1,8 millones de euros entre vecinos de Mérida y Calamonte con el número de siempre

Mérida y Calamonte han sido las localidades agraciadas de este pasado jueves en el sorteo de la Lotería Nacional, después de que la administración La Diosa Fortuna, situada en la plaza de España de la capital extremeña, repartiera un primer premio. La empleada del establecimiento Ana Vera ha explicado a este diario que se han distribuido 1,8 millones de euros al haberse vendido la serie completa del número premiado (38335), un total de 60 décimos, con 30.000 euros por décimo.

Desde hace 40 años

Según ha detallado Vera, se trata de un número abonado “de la casa”, que la administración lleva trabajando “desde hace 40 años” y que, como ocurre habitualmente, se ha vendido íntegro entre clientes habituales del negocio. “Es una felicidad inmensa porque además son gente que conocemos de toda la vida”, ha señalado con una sonrisa de oreja a oreja, remarcando que buena parte de los agraciados son clientes que juegan todas las semanas y que el premio está “muy repartido” entre la capital autonómica y Calamonte, con personas que llevan con ese número “muchísimos años”.

Otros premios

La trabajadora ha añadido que la céntrica administración ya había dado otras gratificaciones, aunque de menor cuantía. En los últimos meses, ha recordado, repartieron otro primer premio del sorteo del jueves por 240.000 euros, y el año pasado entregaron un premio de la Primitiva de 32.000 euros. “Pero de esta magnitud, 1.800.000 euros, es el primero que se da aquí”, ha dicho, asegurando que el equipo está “súper contento” y feliz por los vecinos que han resultado recompensados.