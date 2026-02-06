Mérida pide a los vecinos retirar los vehículos aparcados junto al Albarregas y el arroyo Judío

El Ayuntamiento de Mérida, a través de su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, hace un llamamiento a la prudencia, responsabilidad y colaboración de la ciudadanía ante las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la ciudad y que se intensificarán este sábado. Las previsiones apuntan a fuertes rachas de viento y precipitaciones abundantes durante toda la jornada, así como a un aumento del caudal de los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por el término municipal.

Desde el consistorio se recomienda extremar las precauciones, especialmente en los desplazamientos, y evitar transitar o pasear por zonas verdes y arboladas, como el parque de La Isla, así como por cualquier área ajardinada de la ciudad. Del mismo modo, se aconseja no acercarse a las márgenes de los ríos Guadiana y Albarregas ante el riesgo derivado de la crecida de los cauces.

Javier Cintas

Asimismo, el Ayuntamiento solicita a los vecinos la retirada de los vehículos estacionados en las inmediaciones del río Albarregas y del arroyo Judío, especialmente en zonas inundables y en garajes próximos a los cauces, debido al elevado riesgo de desbordamiento.

Operativos especiales

Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, el Ayuntamiento mantiene activados los operativos especiales de vigilancia y prevención, coordinados a través de las delegaciones de Policía Local, Parques y Jardines y el Parque de Obras, que han reforzado sus efectivos y actuaciones ante esta situación meteorológica adversa.

Como medida preventiva, quedan suspendidas todas las actividades deportivas, tanto al aire libre como en instalaciones interiores, durante todo el fin de semana.

Finalmente, desde el consistorio se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Mérida, con el fin de evitar situaciones de riesgo y garantizar la seguridad.