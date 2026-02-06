El polideportivo de una barriada de Mérida reabre mejorado tras una reforma de 230.000 euros y recupera su actividad

El pabellón polideportivo de Nueva Ciudad ha reabierto en Mérida tras una reforma integral de sus pistas e instalaciones, con una inversión de 230.000 euros (IVA incluido). El alcalde de la capital regional, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este viernes por la mañana el recinto junto a la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, y el concejal de Deportes, Antonio Marín, y ha señalado que se trata de una actuación “importante” para la barriada.

El pabellón polideportivo de Nueva Ciudad, ya está en uso tras las mejoras realizadas. / Ayuntamiento de Mérida

Mejoras

Según ha informado el ayuntamiento emeritense en un comunicado de prensa, las obras han incluido mejoras en eficiencia energética y en la seguridad del edificio, además de la reparación de filtraciones y la adecuación a la normativa deportiva vigente. También se ha incorporado la nueva imagen corporativa municipal, con el objetivo de ofrecer a los vecinos unas instalaciones “modernas, sostenibles y accesibles”. Entre las actuaciones llevadas a cabo, se ha sustituido el pavimento por uno nuevo vinílico (8 milímetros) certificado para alto rendimiento y se ha realizado una renovación integral de los vestuarios del pabellón. Asimismo, se han instalado campanas LED y placas fotovoltaicas, se ha previsto una nueva salida de emergencia y se han ejecutado mejoras en la canalización de agua para evitar las habituales inundaciones en la pista.

