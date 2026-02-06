Obras terminadas
El polideportivo de una barriada de Mérida reabre mejorado tras una reforma de 230.000 euros y recupera su actividad
El ayuntamiento culmina una reforma integral del pabellón con nueva pista, vestuarios renovados y mejoras de seguridad
El pabellón polideportivo de Nueva Ciudad ha reabierto en Mérida tras una reforma integral de sus pistas e instalaciones, con una inversión de 230.000 euros (IVA incluido). El alcalde de la capital regional, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este viernes por la mañana el recinto junto a la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, y el concejal de Deportes, Antonio Marín, y ha señalado que se trata de una actuación “importante” para la barriada.
Mejoras
Según ha informado el ayuntamiento emeritense en un comunicado de prensa, las obras han incluido mejoras en eficiencia energética y en la seguridad del edificio, además de la reparación de filtraciones y la adecuación a la normativa deportiva vigente. También se ha incorporado la nueva imagen corporativa municipal, con el objetivo de ofrecer a los vecinos unas instalaciones “modernas, sostenibles y accesibles”. Entre las actuaciones llevadas a cabo, se ha sustituido el pavimento por uno nuevo vinílico (8 milímetros) certificado para alto rendimiento y se ha realizado una renovación integral de los vestuarios del pabellón. Asimismo, se han instalado campanas LED y placas fotovoltaicas, se ha previsto una nueva salida de emergencia y se han ejecutado mejoras en la canalización de agua para evitar las habituales inundaciones en la pista.
