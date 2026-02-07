Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Temporal

Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida pide a los ciudadanos prudencia ante las fuertes rachas de viento y las abundantes precipitaciones que se esperan para este sábado

El vehículo inundado.

El vehículo inundado. / Cedida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Los efectos de la borrasca Marta ya se dejaron notar esta madrugada en Mérida, donde un coche quedó inundando en el área del Dechatlon de la capital extremeña.

Dos personas empujan el vehículo.

Dos personas empujan el vehículo. / Cedida

En la tarde de ayer el Ayuntamiento de Mérida, a través de su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, hace un llamamiento a la prudencia, responsabilidad y colaboración de la ciudadanía ante las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la ciudad y que se intensificarán este sábado.

Las previsiones apuntan a fuertes rachas de viento y precipitaciones abundantes durante toda la jornada, así como a un aumento del caudal de los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por el término municipal.

Video | Osuna hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad

Video | Osuna hace un llamamiento a la prudencia y responsabilidad

El Periódico Extremadura

Y es que las lluvias no dan tregua a Mérida y el temporal de agua y viento provoca pequeñas inundaciones, acumulaciones de agua y anegamientos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos días.

Noticias relacionadas y más

El episodio también se ha traducido en una subida del caudal de los ríos a su paso por la capital extremeña, una crecida visible en diferentes tramos y especialmente llamativa en el parque de la Isla, donde el Guadiana ha transcurrido bajo los puentes con un volumen elevado. Hoy, la precaución sigue mandando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents