El Gran Desfile del Carnaval Romano de Mérida 2026 caldeará la ciudad con 23 agrupaciones (16 foráneas)

El Gran Desfile del Carnaval Romano de Mérida contará con la participación de 23 agrupaciones, de las que 16 son foráneas. Esta presencia de grupos llegados de otras localidades consolida el espectáculo como una de las citas destacadas de la programación y como motor de dinamización cultural, social y económica para la ciudad, reforzando el carácter “abierto, participativo y acogedor” del Carnaval emeritense.

Sala de prensa

El sorteo del orden de participación se celebrará el próximo lunes 9 de febrero, a las 12.00 horas, en la sala de prensa del ayuntamiento de la capital extremeña. Con este sorteo se fijará el orden en el que las agrupaciones recorrerán las calles, con el objetivo de garantizar la “transparencia” y el “correcto desarrollo” del desfile. En nota de prensa, el consistorio ha agradecido el esfuerzo de las agrupaciones participantes y de las entidades implicadas en la organización, así como la implicación del tejido asociativo y de los servicios municipales. Además, ha invitado a la ciudadanía y a quienes visiten la capital extremeña a disfrutar de una celebración que “aúna creatividad, participación, tradición y proyección cultural”.

El gran desfile del Carnaval Romano inunda de música y color las calles de Mérida /

Premios

Por otro lado, el próximo domingo se celebrará el XII Concurso Regional de Tamborada y Percusión en el Templo de Diana, desde las 13.00 horas, presentado por la periodista Inmaculada Pineda. Participarán seis agrupaciones (tres emeritenses y tres foráneas), con actuaciones de hasta 15 minutos y sin elementos eléctricos ni megafonía, permitiéndose instrumentos de percusión, silbatos y voz. El certamen repartirá 600 euros para el primer premio, 400 para el segundo, 200 para el tercero y tres accésit de 100 euros, y los premios se entregarán en la Carpa Municipal en la fecha que determine la organización.