Certamen carnavalero
Gran noche de las agrupaciones juveniles del Carnaval Romano de Mérida
La comparsa emeritense Las del patio consigue el cuarto premio en la final del concurso de Cádiz
El teatro María Luisa acogió anoche la celebración del Concurso de Agrupaciones Juveniles del Carnaval Romano de Mérida. En la presente edición, se subieron a las tablas las chirigotas Los Patatas, Ventanas con vistas al vecino, Un corte con plumas y el cuarteto Los farraguas. Las voces de estos jóvenes carnavaleros hicieron disfrutar al público de lo lindo, en una gran velada a base de coplas al 3x4 carnavalero.
La comparsa Las del patio (Los indomables) no pudo participar por un buen motivo, ya que participó en la Final Juvenil del Concurso de Agrupaciones de Cádiz, la primera vez que una agrupación emeritense llegaba a esta fase del certamen gaditano, que se desarrolló en el Gran Teatro Falla. La sesión finalizó de madrugada, cuando el jurado de la cantera, presidido por Antonio Rivas, procedió a la lectura del fallo.
En la modalidad de comparsas, el primer premio fue para El caminito de vuelta; el segundo puesto para el Plan B; el tercero para ¡A toda máquina!; en tercera posición y Las del patio en cuarto lugar. Sin duda, aunque no hayan conseguido alzarse con el primero, este cuarto premio tiene que dejarles muy buenas sensaciones, pues han sabido ejemplificar el buen hacer de la cantera del carnaval emeritense.
Certamen infantil
El certamen de agrupaciones infantiles, que iba a celebrarse este sábado en el María Luisa, se ha aplazado a mañana domingo debido a la alerta meteorológica. Según ha informado el ayuntamiento, se desarrollará en dos sesiones, a las 12 y 13 horas, contará con la participación de cinco agrupaciones: Los Desiguales, Taratachín, Se me pega tó, Los Jarapales y Los Mimitos. "En el caso de que las condiciones climatológicas no cambien y no se desactive la alerta amarilla por lluvia y viento se estudiaría otra fecha alternativa previa reunión con las agrupaciones", sostiene.
