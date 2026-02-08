El Hospital de Mérida abre la puerta a la voz del paciente con un consejo asesor único en la región

El Hospital de Mérida ha puesto en marcha un nuevo espacio de participación ciudadana para incorporar de forma directa la experiencia de usuarios y familias en la mejora de la atención sanitaria. El 14 de febrero de 2024 quedó constituido el Consejo Asesor de Pacientes del Área de Salud de Mérida, una iniciativa impulsada por la Unidad de Calidad, Seguridad del Paciente y Humanización con la que el centro busca avanzar hacia un modelo asistencial más cercano, participativo y centrado en las personas.

El consejo nace con una misión clara: representar a pacientes y familiares a través de las asociaciones vinculadas al área sanitaria y trasladar esa mirada a la organización del hospital. Según explican desde el propio centro, el objetivo es doble: reforzar la humanización en la asistencia y contribuir a elevar la calidad de los servicios, integrando la opinión de quienes viven el sistema desde el otro lado de la consulta. No se trata, por tanto, de un órgano simbólico, sino de un canal para que la voz del paciente tenga recorrido en decisiones vinculadas a la atención y al funcionamiento cotidiano del hospital.

Colaboración

Desde el Área de Salud de Mérida han subrayado en redes sociales el carácter colaborativo del proyecto y su evolución constante. “La atención sanitaria es buena, pero siempre puede ser mejor”, señalan en una declaración en la que ponen el foco en el trabajo conjunto de pacientes, familiares, representantes de organizaciones de usuarios y profesionales sanitarios. Ese diálogo, añaden, se traduce en propuestas “pequeñas, realistas y asumibles” que permiten introducir mejoras progresivas y sostenidas en el tiempo.

El Consejo Asesor se define como un órgano consultor de la Unidad de Calidad, Seguridad del Paciente y Humanización, y se presenta además como un proyecto abierto, donde tienen voz tanto las personas usuarias como sus allegados y entidades representativas. El hospital destaca, asimismo, que se trata del único órgano con estas características en la región, una singularidad que refuerza el valor de la iniciativa como herramienta para consolidar una atención más próxima y basada en la escucha.

Con este paso, el Área de Salud de Mérida busca institucionalizar un espacio de diálogo permanente y “mejora continua”, en el que la experiencia del paciente deje de ser un dato informal para convertirse en un elemento de trabajo y decisión. Un movimiento que, en un contexto de creciente demanda de humanización y participación, sitúa a Mérida como un ejemplo regional en la incorporación de la ciudadanía al día a día de la sanidad pública.