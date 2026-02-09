Andy y Lucas y Edu Soto: el Hospital de Mérida, en el punto de mira de la farándula

El Hospital Universitario de Mérida ha sido protagonista reciente de dos episodios muy distintos relacionados con figuras conocidas del panorama español: por un lado, el paso de Andy (del dúo Andy y Lucas) tras un incidente durante su gira en 2025, y por otro, la visita de urgencia del actor y humorista Edu Soto (popular por personajes como Nem en Camera Café) a inicios de 2026. Fue en la primavera de 2025, durante la recta final de la gira de Andy y Lucas, cuando se produjo un percance que obligó a Andy Morales a acudir al Hospital de Mérida. Según las informaciones publicadas en medios como El Periódico Extremadura, y declaraciones posteriores del propio artista el suceso ocurrió tras un concierto en Arroyo de San Serván.

Inicialmente trascendió como una caída por unas escaleras que provocó una rotura o lesión grave en el abductor. Andy permaneció cuatro horas en el servicio de urgencias del hospital emeritense, donde recibió atención médica y quedó muy agradecido con el personal ("Les mando un beso, se portaron superbien", llegó a comentar en una entrevista posterior en El Hormiguero). Más adelante, en octubre y noviembre de 2025, Andy confirmó públicamente en varios programas que hubo una fuerte discusión con Lucas en el camerino o tras el show: gritos, objetos voladores y un forcejeo que derivó en la lesión. Él mismo mostró fotos de la pierna afectada y aseguró que "casi le rompe el abductor". Lucas y su entorno lo negaron o lo atribuyeron solo a una caída accidental, y la versión oficial inicial evitó mencionar pelea.

PHOTO-2023-09-01-11-08-40 (7).jpg / El Periódico

Este episodio marcó uno de los puntos de inflexión en la ruptura definitiva del dúo, que se confirmó meses después. El Hospital de Mérida quedó como el lugar donde Andy recibió las primeras curas de esa lesión que simbolizó el fin de una etapa.

El susto de Edu Soto

Casi ocho meses después, el 25 o 26 de enero de 2026, Edu Soto protagonizó otro paso por el mismo centro hospitalario, pero por causas muy diferentes. El actor y humorista catalán, en plena gira teatral con la obra Wanted (Se busca), sufrió una reacción alérgica grave provocada por picaduras de insectos (varias informaciones apuntan a chinches, aunque Edu no lo confirmó explícitamente y algunos comentarios indican que ocurrió en un hotel previo a la llegada a Extremadura).

Describió la semana como de "picores inimaginables" y mostró imágenes de su brazo muy inflamado y enrojecido, que "duele de ver". Acudió de urgencia al Hospital de Mérida la mañana antes de su función, donde fue atendido rápidamente. Tras el alta, subió a las tablas y luego publicó un emotivo mensaje de agradecimiento: “Gracias por el trato exquisito en el hospital de Mérida ayer por la mañana y por el aplauso tan hermoso que nos regalasteis anoche”. Elogió especialmente a los sanitarios extremeños por su profesionalidad y cariño. Al día siguiente ya retomó la gira con normalidad, y medios como este diario recogieron sus palabras y el positivo desenlace.

Edu Soto muestra en redes las ronchas provocadas por las picaduras de insectos que le causaron una reacción alérgica. / Instagram

En menos de un año, el Hospital Universitario de Mérida ha atendido a dos figuras muy queridas por el público español en situaciones de urgencia: una vinculada al drama de la separación de Andy y Lucas (con lesiones físicas y mucho ruido mediático) y otra al percance puntual pero muy molesto de Edu Soto (con final feliz y palabras de cariño hacia el personal sanitario).

Ambos episodios han dejado claro que, más allá de las luces de los escenarios, estos famosos encontraron en el centro sanitario emeritense una atención rápida y humana. Y Edu Soto, el que hacía de Nem, se llevó un bonito recuerdo de la ciudad romana: “Trato exquisito” y un aplauso del público que ayudó a olvidar los picores.