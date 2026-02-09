Pasapalabra hace historia y Mérida lo celebra con un rosco único

El pasado jueves, 5 de febrero, la concursante Rosa Rodríguez hizo historia en el programa “Pasapalabra” al llevarse el mayor bote de la historia del concurso, 2.716.000 euros, tras resolver el Rosco en un final de máximo suspense y tensión, al límite de tiempo, frente a Manu Pascual, su único rival durante toda la temporada.

El duelo fue histórico, 307 programas, con un balance de 96 victorias y 91 empates entre ambos. Cualquiera de los dos merecía este premio récord. Más allá del bote, se llevan muchas otras cosas buenas, esfuerzo, amistad, compañerismo y respeto mutuo. Una alegría con cierto sabor a pena, porque se cierra una etapa y, sin duda, los vamos a echar de menos.

Pasapalabra es el concurso de mayor éxito de la televisión, con más de dos millones de espectadores diarios. Un programa ameno de cultura y entretenimiento, en el que no solo se aprende vocabulario, sino también conocimientos de muy diversos ámbitos y temáticas.

Rosco emeritense

Hoy quiero regalarles este rosco, casero y cercano, aunque con algunas preguntas “de fuera”, pero relacionadas con nuestro entorno histórico y cultural. Está realizado con cariño y al que he dedicado parte de mi tiempo, que es lo más valioso que tengo, con la esperanza de que haya sido provechoso y bien empleado.

Estas preguntas, pensadas para varios niveles de conocimiento, pueden servir para satisfacer la curiosidad de quienes disfrutan aprendiendo, entrenando la mente y divirtiéndose. Y, si es posible, animarles a presentarse al programa. Quien esto escribe se presentó en una ocasión a un casting de Pasapalabra en Sevilla y, por falta de tiempo para cumplimentar los dos roscos del examen, no pasó a la prueba de imagen. La experiencia, en cualquier caso, fue muy agradable.

Me hubiera gustado poner al final de las preguntas las soluciones (boca abajo y al revés), pero creo que me he pasado un “poquino” del espacio asignado. Seguro que pueden encontrarse en Wikipedia o en ChatGPT.

Con la A. Nombre de la primera fortaleza musulmana construida en España por orden del emir Abderramán II, ubicada junto al río Guadiana.

Con la B. Provincia romana que limitaba por el sur con la de Lusitania.

Con la C. Diosa que está en el Teatro Romano de Mérida.

Con la D. Moneda romana equivalente a diez ases que utilizaban los emeritenses a lo largo del Imperio romano.

Con la E. Nombre romano del que deriva Mérida.

Con la F. Nombre de la plaza o centro de la ciudad de Augusta Emérita, donde se hallaban los principales edificios sagrados y públicos.

Con la G. Nombre actual del antiguo río Anas de la época romana.

Con la H. Nombre con el que los romanos llamaban antiguamente a España.

Con la I. Primera ciudad fundada por los romanos en Hispania, cuna de los emperadores Trajano y Adriano.

Con la J. Dios romano equivalente al dios Zeus griego.

Con la K. Medida de longitud que tiene mil metros.

Con la L. Provincia romana de la que era capital Augusta Emérita.

Con la M. Nombre con el que llamaron los musulmanes a Emérita Augusta.

Con la N. Área funeraria que se encontraba fuera del área de la ciudad.

Con la O. Patricio que llegó a ser emperador y que fue desterrado de Roma a Emérita Augusta por el emperador Nerón, para ejercer de legado y gobernador de la Lusitania.

Con la P. Principal pantano que abastecía de agua a Emérita Augusta.

Con la Q. Ordinal que sigue al cuarto y precede al sexto.

Con la R. Urbe y capital del Imperio Romano.

Con la S. Nombre de la sierra dedicada a uno de los Santos Patronos de Mérida.

Con la T. Edificio de construcción semicircular en el que se representaban comedias, tragedias y mimo.

Con la U. Participio del verbo urbanizar.

Con la V. Construcción en la época romana destinada a vivir fuera de la ciudad, algunas como segunda residencia de los eméritos y romanos adinerados.

Contiene la X. Adjetivo superlativo del circo más grande de Roma, testigo de las grandes victorias del auriga y deportista emeritense Cayo Apuleyo Diocles en el siglo II d.C.

Contiene la Y. Poema en que se refieren hechos heroicos, históricos o legendarios.

Con la Z. Palabra griega adoptada y transmitida por los romanos que significa círculo de animales.