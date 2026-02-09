El PP carga contra el modelo de ciudad del PSOE en Mérida: “Vecinos enfadados y comerciantes desesperados”

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Santiago Amaro, ha reprochado este lunes al Gobierno local del Partido Socialista Obrero Español su modelo “ideológico” de ciudad “sin planificación”, que, según ha afirmado, está teniendo consecuencias directas en la vida del centro urbano, con malestar entre vecinos y dificultades para el comercio local. Amaro se ha referido en concreto al desarrollo de las plataformas únicas en distintas zonas de la capital, una actuación que, a su juicio, el equipo de gobierno está utilizando como “una excusa para imponer un modelo ideológico de ciudad”. En este sentido, el portavoz popular ha denunciado que el proyecto se está ejecutando sin diálogo previo y sin contar con la opinión de la gente, y ha advertido de que “esto no es una regeneración urbana, es una imposición”.

1.350.000 euros

Desde el PP han señalado que la actuación, con un coste de 1.350.000 euros, no está mejorando la vida del centro, ya que elimina plazas de aparcamiento, dificulta el día a día de los residentes y pone en riesgo al comercio local, un sector que, según han indicado Amaro, ya viene sufriendo cierres y pérdida de clientes. “Nos venden accesibilidad y sostenibilidad, pero la realidad es otra”. Del mismo modo, el portavoz popular ha insistido en que el modelo impulsado por el ejecutivo municipal del PSOE y liderado por Antonio Rodríguez Osuna está dando lugar a “un centro menos habitable, vecinos enfadados y comerciantes desesperados”, una situación que ha calificado como “la consecuencia real de este modelo”.

Recuperar aparcamiento

Por último, Amaro ha defendido que Mérida “no necesita más zonas peatonales hechas sin planificación”, sino recuperar aparcamiento y la vida del centro en sus calles. Además, ha subrayado que el PP va a seguir defendiendo “alto y claro” que “así no se construye ciudad” y que existen alternativas mejores si se escucha a quienes viven y trabajan en la zona.