Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado

Los negocios se encuentran ubicados en las calles Juan Pablo Forner y Camilo José Cela

Pirron Sport anuncia “liquidación total por cierre” en su escaparate, mientras la tienda de Juguettos aparece ya en pleno proceso de desmontaje.

Pirron Sport anuncia “liquidación total por cierre” en su escaparate, mientras la tienda de Juguettos aparece ya en pleno proceso de desmontaje. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Es una pena, pero el centro de Mérida está viviendo en las últimas semanas cambios importantes en su tejido comercial con la cuenta atrás para el cierre de dos establecimientos muy conocidos, ubicados en las calles Camilo José Cela y Juan Pablo Forner. La despedida, eso sí, no se está produciendo del mismo modo: mientras una de las tiendas mantiene una liquidación con importantes descuentos que está atrayendo a numerosa gente a sus instalaciones, la otra ya se encuentra con los estantes desmontados.

Varios clientes se acercan al establecimiento atraídos por la búsqueda de gangas.

Varios clientes se acercan al establecimiento atraídos por la búsqueda de gangas. / Alberto Manzano

Ventas por internet

Uno de los cierres será el de Pirron Sport, negocio de ropa de deportes que abrió en la capital extremeña hace alrededor de 20 años. El local ha iniciado su liquidación por cierre y en los primeros días de rebajas han sido bastantes los vecinos que se han acercado para aprovechar las ofertas antes de la bajada definitiva de la persiana. Según ha podido saber el Periódico Extremadura, el auge de las ventas por internet ha sido uno de los principales motivos que han pesado en la complicada decisión.

Ramón Guerrero, ante el local de Juguettos, ya en desmontaje.

Ramón Guerrero, ante el local de Juguettos, ya en desmontaje. / Alberto Manzano

Pena

El otro cierre es el de una tienda de Juguettos gestionada por Ramón Guerrero, propietario de la empresa juguetera Mico y socio de la firma, que ha explicado que está tramitando su baja y el cierre progresivo de sus puntos de venta por jubilación. Guerrero ha recordado que lleva más de 40 años dedicado a la venta de juguetes y que, aunque en Mérida mantiene abierta por ahora una tienda en la avenida Reina Sofía, admite que la decisión le provoca "mucha pena" y que no ha logrado culminar el relevo de su negocio pese a intentarlo. Todo ello refleja cómo el comercio emeritense de toda la vida se enfrenta a un cambio de época.

