Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida

La tristeza se ha hecho notar este martes en la capital extremeña tras el fallecimiento de María del Carmen Trejo Mostazo, gerente del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida desde 2015, una pérdida que ha causado una profunda conmoción entre sus compañeros y en el ámbito cultural emeritense. El Consorcio ha trasladado en sus redes sociales su pesar con incredulidad y una inmensa pena y ha destacado su perfil como profesional “rigurosa y muy trabajadora”, subrayando que su labor, discreta y a menudo poco visible, ha sido clave para mejorar la gestión interna de la institución y para el buen funcionamiento del organismo ligado a la conservación y gestión del patrimonio histórico de Emerita Augusta.

Carmen Trejo. / El Periódico Extremadura

Sonrisa y pelo rojo

Más allá de su perfil profesional, la institución de la capital autonómica ha querido trasladar “toda su fuerza y cariño” a familiares y amigos, y evocar su dimensión humana. “Preferimos recordarte con esa sonrisa y tu pelo rojo”, han señalado sus compañeros en un mensaje de despedida cargado de emoción. El legado de las buenas profesionales es eterno, y el de las buenas personas todavía más, han añadido desde el Consorcio, que ha concluido su despedida con un sentido “descanse en paz” para quien ha dejado una huella imborrable tanto en lo profesional como en lo personal.