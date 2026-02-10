Incredulidad y una inmensa pena
Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
En los últimos meses se encontraba de baja
La tristeza se ha hecho notar este martes en la capital extremeña tras el fallecimiento de María del Carmen Trejo Mostazo, gerente del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida desde 2015, una pérdida que ha causado una profunda conmoción entre sus compañeros y en el ámbito cultural emeritense. El Consorcio ha trasladado en sus redes sociales su pesar con incredulidad y una inmensa pena y ha destacado su perfil como profesional “rigurosa y muy trabajadora”, subrayando que su labor, discreta y a menudo poco visible, ha sido clave para mejorar la gestión interna de la institución y para el buen funcionamiento del organismo ligado a la conservación y gestión del patrimonio histórico de Emerita Augusta.
Sonrisa y pelo rojo
Más allá de su perfil profesional, la institución de la capital autonómica ha querido trasladar “toda su fuerza y cariño” a familiares y amigos, y evocar su dimensión humana. “Preferimos recordarte con esa sonrisa y tu pelo rojo”, han señalado sus compañeros en un mensaje de despedida cargado de emoción. El legado de las buenas profesionales es eterno, y el de las buenas personas todavía más, han añadido desde el Consorcio, que ha concluido su despedida con un sentido “descanse en paz” para quien ha dejado una huella imborrable tanto en lo profesional como en lo personal.
- Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
- Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Alerta amarilla por lluvias en Mérida: cierre de parques y suspensión de las actividades deportivas
- Ninguna empresa oferta para instalar un estudio de televisión municipal en Mérida
- Mérida busca empresa para organizar la próxima edición de Emerita Lvdica
- Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética
- Susto en Mérida por la caída de varias placas solares en una calle próxima al colegio Trajano