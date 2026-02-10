La Fundación Atrio llevará la musicoterapia para mayores al centro municipal Zona Sur de Mérida

La Fundación Atrio desarrollará el Proyecto ACORDES de musicoterapia para personas mayores en el centro municipal de mayores de la Zona Sur de Mérida, tras la aprobación del correspondiente convenio de colaboración por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida la pasada semana.

La delegada de Mayores, Catalina Alarcón, ha señalado que, gracias a este acuerdo, “la Fundación Atrio desarrollará en Mérida su proyecto musical en el centro de mayores municipal de la Zona Sur”, con el objetivo de “acercar la música como herramienta de bienestar a las personas mayores de la ciudad”.

El convenio suscrito con la Fundación Atrio Cáceres —una organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de personas y comunidades a través del arte y la música— permitirá la puesta en marcha del Proyecto ACORDES, una iniciativa orientada al bienestar comunitario mediante la música y dirigida, en este caso, específicamente a la tercera edad.

Poder transformador

Alarcón ha destacado que se trata de “un proyecto que pone de relieve el poder transformador de la música como elemento clave para la salud, el bienestar emocional y la cohesión social”, subrayando además que esta propuesta persigue “promover la salud mental y el bienestar emocional de las personas mayores, ofreciéndoles un espacio en el que puedan expresarse libremente, revivir recuerdos a través de la música y fortalecer sus habilidades cognitivas”.

En este sentido, la delegada ha recordado que diversos estudios avalan los beneficios de la participación en actividades musicales en edades avanzadas, contribuyendo a la mejora de la memoria, la concentración y la calidad de vida.

El Proyecto ACORDES contempla la realización de sesiones de musicoterapia y música para el bienestar, diseñadas e impartidas por profesionales, con un enfoque terapéutico, creativo y lúdico. Las actividades estarán orientadas a favorecer la comunicación, la motricidad, la memoria afectiva y el estado de ánimo de las personas participantes.

Por último, Catalina Alarcón ha señalado que la Fundación Atrio puso en marcha este proyecto social, cultural y educativo en el año 2022, desarrollándolo desde entonces en distintos municipios de la provincia. “Gracias a este convenio, el Proyecto ACORDES llega ahora a Mérida, ampliando su impacto y beneficiando a la población mayor de la ciudad”, ha concluido.