Suceso
Herido un hombre tras ser atropellado por un vehículo en Mérida
El varón ha sufrido traumatismo en miembro inferior y ha sido trasladado hasta el Hospital de Mérida
Un hombre de 48 años de edad ha resultado herido tras ser atropellado por parte de un vehículo en la avenida Reina Sofía de Mérida, a la altura del supermercado Aldi.
El suceso ha tenido lugar sobre las 20.10 horas de este pasado lunes y como consecuencia del mismo el varón ha sufrido traumatismo en miembro inferior y ha sido trasladado en estado "menos grave" hasta el Hospital de Mérida, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el atropello.
Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y efectivos de la Policía Local de Mérida.
