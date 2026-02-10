Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Resolver dudas y gestionar los daños

La ola de temporales obliga a mantener abierta la oficina de información en Mérida para atender incidencias y vigilar los ríos

El dispositivo municipal continúa operativo para atender incidencias y garantizar la seguridad

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla.

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El ayuntamiento emeritense mantendrá abierta durante esta semana, hasta el próximo viernes 13 de febrero, la oficina temporal de información y orientación habilitada para reorganizar y mejorar la atención a las consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos ocasionados por el reciente temporal. Esta oficina estará operativa de 09.00 a 14.00 horas en la sede de la Policía Local de Mérida, situada en la Ronda de los Eméritos, s/n. Además, el consistorio ha habilitado como canal electrónico el correo incidencias.temporal@merida.es, a través del cual se pueden remitir consultas o comunicar incidencias derivadas de los efectos del temporal.

Prudencia

En una nota de prensa, el ayuntamiento ha reiterado su llamamiento a la prudencia y la responsabilidad ciudadana, especialmente ante la crecida de los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por la ciudad. En este sentido, se recomienda evitar pasear por zonas verdes y arboladas, como el parque de La Isla, así como por cualquier zona ajardinada y las márgenes de ambos ríos. También se recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y los canales oficiales de información municipal.

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla.

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla. / El Periódico Extremadura

Inundaciones

Por otra parte, tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, el Ayuntamiento de Mérida ha destacado que no se han producido daños personales en la ciudad. La Policía Local ha atendido más de 50 llamadas relacionadas con el temporal, entre ellas 16 incidentes por inundaciones en locales e inmuebles, así como cortes de tráfico provocados por la caída de ramas.

Noticias relacionadas y más

Árboles afectados

Las fuertes rachas de viento han provocado además, hasta este pasado domingo 8 de febrero, la caída de árboles en distintas zonas de la ciudad. La Delegación de Parques y Jardines ha contabilizado un total de 69 ejemplares afectados, y se ha trabajado de forma continuada para retirar restos y garantizar la seguridad, priorizando la tala de aquellos árboles con inclinaciones o signos evidentes de inestabilidad. El consistorio mantiene asimismo un contacto permanente con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para conocer la evolución del nivel del río ante posibles crecidas como consecuencia de los desembalses. De igual modo, el equipo de Gobierno local de Mérida ha permanecido en coordinación con todos los servicios municipales que han trabajado a pleno rendimiento durante el fin de semana, con la Policía Local al frente y el apoyo de Bomberos, Protección Civil, Parques y Jardines, Urbanismo, Limpieza, Transportes y Aqualia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
  2. Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
  3. El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
  4. Alerta amarilla por lluvias en Mérida: cierre de parques y suspensión de las actividades deportivas
  5. Ninguna empresa oferta para instalar un estudio de televisión municipal en Mérida
  6. Mérida busca empresa para organizar la próxima edición de Emerita Lvdica
  7. Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética
  8. Susto en Mérida por la caída de varias placas solares en una calle próxima al colegio Trajano

La ola de temporales obliga a mantener abierta la oficina de información en Mérida para atender incidencias y vigilar los ríos

La ola de temporales obliga a mantener abierta la oficina de información en Mérida para atender incidencias y vigilar los ríos

El PP carga contra el modelo de ciudad del PSOE en Mérida: “Vecinos enfadados y comerciantes desesperados”

El PP carga contra el modelo de ciudad del PSOE en Mérida: “Vecinos enfadados y comerciantes desesperados”

Cultivos anegados en La Garrovilla y agricultores al límite: “No es solo que se pierda una cosecha, es que se pierda el trabajo de años”

Cultivos anegados en La Garrovilla y agricultores al límite: “No es solo que se pierda una cosecha, es que se pierda el trabajo de años”

Pasapalabra hace historia y Mérida lo celebra con un rosco único

Pasapalabra hace historia y Mérida lo celebra con un rosco único

Andy y Lucas y Edu Soto: el Hospital de Mérida, en el punto de mira de la farándula

Andy y Lucas y Edu Soto: el Hospital de Mérida, en el punto de mira de la farándula

Pilar Fernández, la voz que ha marcado el pulso cotidiano de Mérida

Pilar Fernández, la voz que ha marcado el pulso cotidiano de Mérida

Mangafest regresará a Mérida con homenaje a las Guerreras K-Pop y talleres creativos

Mangafest regresará a Mérida con homenaje a las Guerreras K-Pop y talleres creativos

Un coche inundado de madrugada en la zona del Decathlon de Mérida

Un coche inundado de madrugada en la zona del Decathlon de Mérida
Tracking Pixel Contents