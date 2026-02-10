Resolver dudas y gestionar los daños
La ola de temporales obliga a mantener abierta la oficina de información en Mérida para atender incidencias y vigilar los ríos
El dispositivo municipal continúa operativo para atender incidencias y garantizar la seguridad
El ayuntamiento emeritense mantendrá abierta durante esta semana, hasta el próximo viernes 13 de febrero, la oficina temporal de información y orientación habilitada para reorganizar y mejorar la atención a las consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos ocasionados por el reciente temporal. Esta oficina estará operativa de 09.00 a 14.00 horas en la sede de la Policía Local de Mérida, situada en la Ronda de los Eméritos, s/n. Además, el consistorio ha habilitado como canal electrónico el correo incidencias.temporal@merida.es, a través del cual se pueden remitir consultas o comunicar incidencias derivadas de los efectos del temporal.
Prudencia
En una nota de prensa, el ayuntamiento ha reiterado su llamamiento a la prudencia y la responsabilidad ciudadana, especialmente ante la crecida de los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por la ciudad. En este sentido, se recomienda evitar pasear por zonas verdes y arboladas, como el parque de La Isla, así como por cualquier zona ajardinada y las márgenes de ambos ríos. También se recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y los canales oficiales de información municipal.
Inundaciones
Por otra parte, tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, el Ayuntamiento de Mérida ha destacado que no se han producido daños personales en la ciudad. La Policía Local ha atendido más de 50 llamadas relacionadas con el temporal, entre ellas 16 incidentes por inundaciones en locales e inmuebles, así como cortes de tráfico provocados por la caída de ramas.
Árboles afectados
Las fuertes rachas de viento han provocado además, hasta este pasado domingo 8 de febrero, la caída de árboles en distintas zonas de la ciudad. La Delegación de Parques y Jardines ha contabilizado un total de 69 ejemplares afectados, y se ha trabajado de forma continuada para retirar restos y garantizar la seguridad, priorizando la tala de aquellos árboles con inclinaciones o signos evidentes de inestabilidad. El consistorio mantiene asimismo un contacto permanente con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para conocer la evolución del nivel del río ante posibles crecidas como consecuencia de los desembalses. De igual modo, el equipo de Gobierno local de Mérida ha permanecido en coordinación con todos los servicios municipales que han trabajado a pleno rendimiento durante el fin de semana, con la Policía Local al frente y el apoyo de Bomberos, Protección Civil, Parques y Jardines, Urbanismo, Limpieza, Transportes y Aqualia.
- Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
- Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Alerta amarilla por lluvias en Mérida: cierre de parques y suspensión de las actividades deportivas
- Ninguna empresa oferta para instalar un estudio de televisión municipal en Mérida
- Mérida busca empresa para organizar la próxima edición de Emerita Lvdica
- Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética
- Susto en Mérida por la caída de varias placas solares en una calle próxima al colegio Trajano