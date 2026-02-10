La ola de temporales obliga a mantener abierta la oficina de información en Mérida para atender incidencias y vigilar los ríos

El ayuntamiento emeritense mantendrá abierta durante esta semana, hasta el próximo viernes 13 de febrero, la oficina temporal de información y orientación habilitada para reorganizar y mejorar la atención a las consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos ocasionados por el reciente temporal. Esta oficina estará operativa de 09.00 a 14.00 horas en la sede de la Policía Local de Mérida, situada en la Ronda de los Eméritos, s/n. Además, el consistorio ha habilitado como canal electrónico el correo incidencias.temporal@merida.es, a través del cual se pueden remitir consultas o comunicar incidencias derivadas de los efectos del temporal.

Prudencia

En una nota de prensa, el ayuntamiento ha reiterado su llamamiento a la prudencia y la responsabilidad ciudadana, especialmente ante la crecida de los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por la ciudad. En este sentido, se recomienda evitar pasear por zonas verdes y arboladas, como el parque de La Isla, así como por cualquier zona ajardinada y las márgenes de ambos ríos. También se recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y los canales oficiales de información municipal.

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla. / El Periódico Extremadura

Inundaciones

Por otra parte, tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta, el Ayuntamiento de Mérida ha destacado que no se han producido daños personales en la ciudad. La Policía Local ha atendido más de 50 llamadas relacionadas con el temporal, entre ellas 16 incidentes por inundaciones en locales e inmuebles, así como cortes de tráfico provocados por la caída de ramas.

Árboles afectados

Las fuertes rachas de viento han provocado además, hasta este pasado domingo 8 de febrero, la caída de árboles en distintas zonas de la ciudad. La Delegación de Parques y Jardines ha contabilizado un total de 69 ejemplares afectados, y se ha trabajado de forma continuada para retirar restos y garantizar la seguridad, priorizando la tala de aquellos árboles con inclinaciones o signos evidentes de inestabilidad. El consistorio mantiene asimismo un contacto permanente con la Confederación Hidrográfica del Guadiana para conocer la evolución del nivel del río ante posibles crecidas como consecuencia de los desembalses. De igual modo, el equipo de Gobierno local de Mérida ha permanecido en coordinación con todos los servicios municipales que han trabajado a pleno rendimiento durante el fin de semana, con la Policía Local al frente y el apoyo de Bomberos, Protección Civil, Parques y Jardines, Urbanismo, Limpieza, Transportes y Aqualia.