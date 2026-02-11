Anticonceptivos, cetrería y prohibición de alimentarlas, la propuesta de Fondenex contra la plaga de palomas en Mérida

Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) ha insistido en que la colocación de jaulas, por sí sola, no ha sido suficiente para combatir lo que considera una plaga de palomas en la capital autonómica. La entidad ha reaccionado de esta manera después de que el Ayuntamiento de Mérida haya hecho público que una empresa ha colocado 15 jaulas y ha capturado 191 palomas en el casco urbano de la ciudad, con un presupuesto de 18.000 euros.

Un plan con varios métodos

La asociación ha sostenido que no ha existido un único método para reducir la población de palomas a niveles “normales”, pero ha defendido que se han debido aplicar de forma coordinada "todos los que están autorizados" y que han demostrado mucha eficacia. Entre las medidas que Fondenex ha enumerado, ha resaltado:

Eliminar palomares “clandestinos”, mediante un censo y el sellado de accesos, una actuación que ha calificado de "fundamental". Aprobar una norma municipal (y/o autonómica) para prohibir la alimentación de palomas en plazas y parques, al considerar que esa práctica ha sostenido la plaga y ha atraído otras especies como hormigas, cucarachas y ratas. Capturas selectivas, con jaulas especiales y también con grandes redes en espacios abiertos, previamente cebados con maíz, trigo u otros granos. El uso de anticonceptivos para palomas (nicarbazina). Según ha explicado, esta medida ha permitido reducir la población "hasta en un 80%" en un periodo de cuatro o cinco años. La entidad ha añadido que se ha tratado de un producto "inocuo" y "reversible". Medidas disuasorias, como el empleo de aves de cetroría (que ha considerado "muy efectiva") y dispositivos acústicos.

Palomas en un edificio de La Antigua de Mérida. / El Periódico Extremadura

Estimación de población

Fondenex ha calculado que la población de palomas en Mérida ha rondado "como mínimo" los 3.000 ejemplares. A este respecto, el colectivo ha advertido de que "disponer 15, 20 o 100 jaulas" no ha resuelto el problema si no se han aplicado el resto de propuestas, y ha resumido su posición con el refranero español: "pan para hoy y hambre para mañana".