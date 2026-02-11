Antílopez pone punto final en Mérida con su último concierto juntos

El dúo andaluz Antílopez, formado por José Félix López y Miguel Ángel Márquez, ofrecerá el último concierto de su gira de despedida el viernes 27 de febrero en el Teatro María Luisa de Mérida. La actuación comenzará a las 20.30 de la tarde y servirá para presentar ‘Vida y obra’, un espectáculo que reúne las canciones más representativas de su trayectoria musical antes de emprender caminos por separado ambos artistas. El repertorio repasará distintas etapas de su carrera con temas como "Te quiero no, lo anterior", "Dolerá", "San Nosotros", "Fanzine", "Mutar", "Fama", entre otros.

Venta de entradas

Según ha dicho el ayuntamiento, el dúo ha apostado en esta despedida por una “experiencia de máxima calidad”, tanto en lo audiovisual como en el directo, con un montaje cuidado para esta última gira. Las entradas podrán adquirirse a partir de este viernes en la taquilla del Centro Cultural Alcazaba, en horario de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. También estarán disponibles el mismo día del show en el María Luisa, desde por la tarde.