Mérida coronará a su reina drag 2026: nueve aspirantes en el Certamen Nacional ‘Tomás Bravo’

Nueve participantes optarán a la victoria en el XVIII Certamen Nacional Drag Queen “Tomás Bravo”, incluido en la programación del Carnaval Romano de Mérida 2026. El evento estará presentado por el cantante Raúl Fuentes, la drag Priscilla Osiris, la influencer Rossy Stylo y contará con la animación de Le' Kik.

Horario

Considerado uno de los actos más consolidados del carnaval emeritense, el certamen se celebrará el lunes 16 de febrero, a partir de las 21.00 horas, en la gran carpa de la plaza de España, con artistas llegados de distintos puntos de nuestro país, entre ellos Mérida, Málaga, Cáceres, Sevilla, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. La edil de Festejos, Ana Aragoneses, ha señalado que “se vuelve a situar a Mérida como punto de encuentro del talento drag nacional durante el carnaval”.

Premios

El concurso irá acompañado de una llamativa gala artística, con un cartel que combinará figuras del panorama nacional con talento extremeño y emeritense, con actuaciones de Satín Greco, Margarita Kalifata, Laca Udilla y Lola Spain, además de animación a cargo de Miguelito Veneno, Descaro, Patricia Galán y el artista emeritense Paco Baez. Aragoneses ha destacado que el certamen ha contribuido en sus 18 ediciones a la proyección cultural, el turismo y la visibilización de la diversidad, mientras que el gerente de Conecta Music, Raúl Velasco, ha explicado que el ayuntamiento de la capital regional otorgará 2.000 euros al ganador, 1.500 al segundo y 1.000 al tercero, además de dos premios extra para cuarto y quinto.