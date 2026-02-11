Osuna cifra en 400.000 euros los daños en La Isla de Mérida y pedirá al Estado la zona catastrófica

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado este miércoles que el ayuntamiento ha solicitado formalmente al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (denominada de forma habitual como zona catastrófica) para hacer frente a los numerosos daños ocasionados por el temporal.

La petición se ha conocido después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la declaración por los efectos del temporal en distintos territorios damnificados con 76 episodios catastróficos, en su mayoría vinculados a borrascas registradas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, según informa el Ministerio del Interior.

Trabajos para la recuperación del arbolado de Mérida afectado por la borrasca Kristin / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Daños en La Isla

Rodríguez Osuna ha explicado que “solo en la zona conocida como La Isla” la crecida del río Guadiana, como consecuencia de los desembalses, y la posterior inundación han afectado de forma severa a la zona ajardinada. En este sentido, ha indicado que el agua “ha arrasado por completo una obra que finalizamos a finales de año”, una actuación que ha supuesto una inversión cercana a 400.000 euros destinada a la renovación integral de caminos, pasarelas y mobiliario.

Árboles y desperfectos

A estos daños se ha sumado, según el regidor, la pérdida de aproximadamente 350 árboles en distintos puntos de la ciudad, además de “muchísimos desperfectos en la vía pública”. El regidor ha señalado que la situación ha requerido la retirada y el tratamiento de residuos, así como la restitución urgente del suelo afectado. El consistorio ha avanzado que está elaborando un informe técnico de valoración de daños que incluirá la retirada y restauración de los espacios afectados, con el objetivo de sustentar la solicitud para que Mérida sea declarada zona afectada gravemente por las lluvias y vientos.