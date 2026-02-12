¿Pueden tomar anticonceptivos las palomas? En Mérida saben que sí

Mérida ha reabierto el debate sobre el control de palomas con métodos anticonceptivos después de que Una Extremadura Digna (UED) haya reclamado al ayuntamiento “un control exhaustivo” de estas aves e incluya, entre las medidas, el uso de piensos o cebos con nicarbazina para frenar la reproducción.

En la práctica, cuando se habla de “anticonceptivos para palomas” en entornos urbanos, casi siempre se alude a cebos con nicarbazina (nicarbazin), un compuesto con efecto contraceptivo en aves: Ovistop (maíz tratado con nicarbazina), se comercializa como grano (tipo maíz) con dosis de nicarbazina y se administra en puntos de alimentación controlados. La propia documentación del producto describe su uso como método para inhibir temporalmente la fertilidad y señala que el efecto es reversible al suspender el tratamiento. OvoControl P (cebo con nicarbazina), es otra formulación de cebo con nicarbazina utilizada en programas de control de natalidad de palomas, basada en administración continuada y manejo con dispensadores/comedores.

Cedido

Además, en el ámbito veterinario europeo aparece OVISTOP 0,8 g/kg (granulado oral para palomas) como producto autorizado para esta especie en la base europea de medicamentos veterinarios, lo que ayuda a contextualizar que la nicarbazina se ha empleado en palomas bajo formulaciones específicas.

La nicarbazina se ha usado históricamente como anticoccidial en avicultura, y uno de sus efectos es reducir la viabilidad de los huevos (disminuye la puesta efectiva y, sobre todo, el porcentaje de eclosión), por lo que el tamaño de la población puede bajar gradualmente si se mantiene el protocolo de alimentación controlada.

Puntos clave del funcionamiento en ciudad

No es inmediato: el objetivo es que nazcan menos pichones a lo largo de los meses. Depende de la ingesta diaria: si las palomas no consumen el cebo de forma continuada (o tienen muchas fuentes de comida alternativas), el efecto se diluye. El efecto es temporal: al retirarse el tratamiento, la fertilidad puede recuperarse con el tiempo.

Palomas en un edificio de La Antigua de Mérida. / El Periódico Extremadura

La eficacia del control con nicarbazina no es unánime en la literatura y la experiencia municipal: un estudio científico sobre Barcelona concluyó que el tratamiento con nicarbazina no tuvo efecto en el tamaño poblacional y desaconsejó su uso “al menos en grandes ciudades”. En paralelo, han circulado evaluaciones y comunicaciones municipales que han defendido reducciones en áreas tratadas, atribuyéndolas a la implantación del programa (y a factores concurrentes).

En términos prácticos, los expertos suelen insistir en que los resultados dependen mucho de cómo se implemente (localización de comederos, censo previo, constancia, control de alimentación no regulada, seguimiento y ajustes).

Qué implicaría aplicarlo en Mérida

La propuesta mencionada en Mérida se ha formulado en términos generales (uso de cebos con nicarbazina como método anticonceptivo) a través de la asociación Fondenex. En caso de implantarse, un programa típico suele incluir: censo y diagnóstico de colonias y puntos críticos, comederos dosificados y calendario estable, control de fuentes de alimento (basuras accesibles, alimentación directa) y seguimiento con indicadores (nidos, juveniles, conteos periódicos).