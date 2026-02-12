Un helicóptero le lleva la comida a las 480 ovejas aisladas en Arroyo de San Serván por el temporal

La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura ha activado este jueves en Arroyo de San Serván (a solo unos 14 kilómetros al suroeste de Mérida, sobre el margen izquierdo del río Guadiana y al pie de la sierra que lleva su nombre) un dispositivo especial de emergencia, que ha permitido llevar alimento a 480 ovejas aisladas desde el pasado jueves en una isleta del río Guadiana formada tras las lluvias de las últimas semanas.

El dispositivo en el marco del Plan Inuncaex ha contado con la colaboración de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ha aportado recursos humanos y materiales del Plan Infoex, entre otros un helicóptero que ha cargado aproximadamente 4.800 kilos de paja y 500 de pienso, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

5,3 toneladas

En total, unas 5,3 toneladas de alimento, en un operativo que ha implicado a personal de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, los bomberos del Cepei de la Diputación de Badajoz y también Cruz Roja.

La aeronave realizará este jueves unos 40 viajes desde el punto de acopio al de suelta. En este último, previamente había trasladado a cuatro bomberos forestales de la brigada helitransportada de Manchita y a un mecánico, equipo que se encargó de voltear los recipientes que transportaban la comida para dejarla a disposición de los animales y de recuperar el material empleado para el traslado. En el punto de acopio trabajó el retén de Mirandilla.

Fotogalería | Un helicóptero al rescate de las ovejas atrapadas en Arroyo de San Serván / Juntaex

El papel de los equipos de emergencia

El papel de los equipos de emergencia en la ayuda a los animales es cada vez más relevante, especialmente ante incendios forestales, inundaciones, terremotos o accidentes de tráfico. Tradicionalmente centrados en la atención a las personas, bomberos, Protección Civil, fuerzas de seguridad y servicios veterinarios han ampliado en los últimos años sus protocolos para incluir el rescate y la atención de animales domésticos, de granja e incluso fauna silvestre.

En primer lugar, los equipos de emergencia intervienen en el rescate y evacuación de animales en zonas de riesgo. En incendios o riadas, por ejemplo, no solo sacan a perros y gatos de viviendas afectadas, sino que coordinan la salida de caballos, ganado u otros animales que pueden quedar atrapados. Para ello, en muchos casos cuentan con unidades especializadas y material adaptado.

También desempeñan un papel clave en la atención sanitaria urgente. Veterinarios integrados en dispositivos de emergencia o en colaboración con colegios profesionales atienden quemaduras, fracturas, intoxicaciones por humo o cuadros de estrés severo. Esta intervención temprana puede ser determinante para la supervivencia del animal.

Otro aspecto fundamental es la coordinación y logística. Los equipos organizan puntos de acogida temporal, gestionan el traslado a protectoras o centros veterinarios y trabajan con asociaciones animalistas para garantizar alojamiento, alimentación y seguimiento posterior.

Además, su labor tiene un componente emocional importante. Muchas personas se niegan a abandonar sus hogares si no pueden llevarse a sus animales. Saber que los servicios de emergencia también se ocupan de ellos facilita las evacuaciones y reduce riesgos para todos.

Noticias relacionadas

En definitiva, la inclusión de los animales en los planes de emergencia refleja una visión más integral de la protección civil, en la que se reconoce su valor social, económico y afectivo dentro de la comunidad.