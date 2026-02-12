Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Incrementará su capacidad de estacionamiento

El Parking Cervantes en Mérida ya tiene fecha para abrir sus más de 30 nuevas plazas y también cuenta con lavandería autoservicio

Estarán listos la próxima semana

Acceso al interior del parking Cervantes por la calle Félix Valverde Lillo.

Acceso al interior del parking Cervantes por la calle Félix Valverde Lillo. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Parking Cervantes contará en los próximos días con más de 30 nuevas plazas de aparcamiento en pleno centro de Mérida, una ampliación muy esperada tanto por vecinos de la capital extremeña como por conductores de localidades cercanas y turistas. Las obras han entrado en su recta final y permitirán aliviar, al menos en parte, la histórica falta de estacionamiento en el casco histórico, una de las principales preocupaciones de quienes acuden a diario a esta zona y se han visto obligados durante años a invertir largos minutos en encontrar sitio. Con esta actuación, el aparcamiento pasará de las 140 plazas actuales a 175 en total, reforzando así la oferta de estacionamiento en este punto de la ciudad.

Una lavandería autoservicio en un parking de coches.

Una lavandería autoservicio en un parking de coches. / Alberto Manzano

Servicio de lavandería

La actuación fue impulsada por Inversiones Colina Blanca, empresa gestora del garaje, que ya había negociado el proyecto con el Ayuntamiento de Mérida, tal y como adelantó este periódico. El parking, que además cuenta con un servicio de lavandería de ropa, reforzó así su apuesta por ampliar y diversificar sus prestaciones a la ciudadanía emeritense. En un comunicado, el administrador de la sociedad, Carlos León, señaló que "el objetivo es contribuir al desarrollo de Mérida ofreciendo servicios que respondan a las necesidades de la población. Con este aumento de los aparcamientos en el parking, reafirmamos nuestra dedicación al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y de los turistas". Con esta ampliación, la localidad dará un paso más para intentar arrojar algo de luz sobre el problema estructural del aparcamiento en el centro.

Las nuevas plazas del Parking Cervantes, aún en fase final de acondicionamiento, antes de su apertura en el centro de Mérida.

Las nuevas plazas del Parking Cervantes, aún en fase final de acondicionamiento, antes de su apertura en el centro de Mérida. / Alberto Manzano

TEMAS

  1. Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
  2. El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
  3. Alerta amarilla por lluvias en Mérida: cierre de parques y suspensión de las actividades deportivas
  4. Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
  5. Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
  6. Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
  7. Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado
  8. Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética

El Parking Cervantes en Mérida ya tiene fecha para abrir sus más de 30 nuevas plazas y también cuenta con lavandería autoservicio

El Parking Cervantes en Mérida ya tiene fecha para abrir sus más de 30 nuevas plazas y también cuenta con lavandería autoservicio

Mérida servirá este domingo 700 platos de jamón acompañados de solidaridad para apoyar el Alzheimer

Mérida servirá este domingo 700 platos de jamón acompañados de solidaridad para apoyar el Alzheimer

¿Pueden tomar anticonceptivos las palomas? Mérida tiene la respuesta

¿Pueden tomar anticonceptivos las palomas? Mérida tiene la respuesta

Antílopez pone punto final en Mérida con su último concierto juntos

Antílopez pone punto final en Mérida con su último concierto juntos

Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día

Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día

Osuna cifra en 400.000 euros los daños en La Isla de Mérida y pedirá al Estado la zona catastrófica

Osuna cifra en 400.000 euros los daños en La Isla de Mérida y pedirá al Estado la zona catastrófica

Mérida coronará a su reina drag 2026: nueve aspirantes en el Certamen Nacional ‘Tomás Bravo’

Mérida coronará a su reina drag 2026: nueve aspirantes en el Certamen Nacional ‘Tomás Bravo’

Anticonceptivos, cetrería y prohibición de alimentarlas, la propuesta de Fondenex contra la plaga de palomas en Mérida

Anticonceptivos, cetrería y prohibición de alimentarlas, la propuesta de Fondenex contra la plaga de palomas en Mérida
Tracking Pixel Contents