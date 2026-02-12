Incrementará su capacidad de estacionamiento
El Parking Cervantes en Mérida ya tiene fecha para abrir sus más de 30 nuevas plazas y también cuenta con lavandería autoservicio
Estarán listos la próxima semana
El Parking Cervantes contará en los próximos días con más de 30 nuevas plazas de aparcamiento en pleno centro de Mérida, una ampliación muy esperada tanto por vecinos de la capital extremeña como por conductores de localidades cercanas y turistas. Las obras han entrado en su recta final y permitirán aliviar, al menos en parte, la histórica falta de estacionamiento en el casco histórico, una de las principales preocupaciones de quienes acuden a diario a esta zona y se han visto obligados durante años a invertir largos minutos en encontrar sitio. Con esta actuación, el aparcamiento pasará de las 140 plazas actuales a 175 en total, reforzando así la oferta de estacionamiento en este punto de la ciudad.
Servicio de lavandería
La actuación fue impulsada por Inversiones Colina Blanca, empresa gestora del garaje, que ya había negociado el proyecto con el Ayuntamiento de Mérida, tal y como adelantó este periódico. El parking, que además cuenta con un servicio de lavandería de ropa, reforzó así su apuesta por ampliar y diversificar sus prestaciones a la ciudadanía emeritense. En un comunicado, el administrador de la sociedad, Carlos León, señaló que "el objetivo es contribuir al desarrollo de Mérida ofreciendo servicios que respondan a las necesidades de la población. Con este aumento de los aparcamientos en el parking, reafirmamos nuestra dedicación al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y de los turistas". Con esta ampliación, la localidad dará un paso más para intentar arrojar algo de luz sobre el problema estructural del aparcamiento en el centro.
