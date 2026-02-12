La séptima de la popular Jamonada
Mérida servirá este domingo 700 platos de jamón acompañados de solidaridad para apoyar el Alzheimer
Artemis Gourmet y la asociación de Cortadores Solidarios colaborarán en la cita
La séptima edición de la jornada "Jamonada Solidaria" de Mérida, que se celebrará este domingo, repartirá entre 600 y 700 platos de jamón a cinco euros, y destinará toda la recaudación a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mérida y Comarca (AFAM). El evento, de carácter festivo y solidario, tendrá lugar en la plaza de España y fue presentado ayer por la concejala de Festejos, Ana Aragoneses, y la presidenta de AFAM, María Jesús García, quien manifestó que esta cita supone un apoyo económico para la entidad y "una herramienta fundamental de visibilización y normalización del Alzheimer".
Terapias presenciales y a domicilio
En la jornada participarán profesionales, familiares, personas usuarias y voluntariado de la mencionada asociación emeritense. Aragoneses, por su parte, animó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, en la que colaboran Artemis Gourmet y la asociación de Cortadores Solidarios. AFAM Mérida y Comarca desarrolla programas de atención integral para personas con Alzheimer y sus familias, tanto en su centro de día como mediante terapias presenciales y a domicilio.
