Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

La séptima de la popular Jamonada

Mérida servirá este domingo 700 platos de jamón acompañados de solidaridad para apoyar el Alzheimer

Artemis Gourmet y la asociación de Cortadores Solidarios colaborarán en la cita

Cortador de jamón.

Cortador de jamón. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La séptima edición de la jornada "Jamonada Solidaria" de Mérida, que se celebrará este domingo, repartirá entre 600 y 700 platos de jamón a cinco euros, y destinará toda la recaudación a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mérida y Comarca (AFAM). El evento, de carácter festivo y solidario, tendrá lugar en la plaza de España y fue presentado ayer por la concejala de Festejos, Ana Aragoneses, y la presidenta de AFAM, María Jesús García, quien manifestó que esta cita supone un apoyo económico para la entidad y "una herramienta fundamental de visibilización y normalización del Alzheimer".

Ana Aragoneses, la presidenta de AFAM y representantes de Artemis Gourmet, en el acto de presentación del evento solidario en Mérida.

Ana Aragoneses, la presidenta de AFAM y representantes de Artemis Gourmet, en el acto de presentación del evento solidario en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Terapias presenciales y a domicilio

En la jornada participarán profesionales, familiares, personas usuarias y voluntariado de la mencionada asociación emeritense. Aragoneses, por su parte, animó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, en la que colaboran Artemis Gourmet y la asociación de Cortadores Solidarios. AFAM Mérida y Comarca desarrolla programas de atención integral para personas con Alzheimer y sus familias, tanto en su centro de día como mediante terapias presenciales y a domicilio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo estanco multitienda en Mérida: abierto los 365 días con tabaco, snacks y vapers
  2. Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
  3. El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
  4. Alerta amarilla por lluvias en Mérida: cierre de parques y suspensión de las actividades deportivas
  5. Ninguna empresa oferta para instalar un estudio de televisión municipal en Mérida
  6. Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
  7. Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado
  8. Susto en Mérida por la caída de varias placas solares en una calle próxima al colegio Trajano

¿Pueden tomar anticonceptivos las palomas? En Mérida saben que sí

¿Pueden tomar anticonceptivos las palomas? En Mérida saben que sí

Mérida servirá este domingo 700 platos de jamón acompañados de solidaridad para apoyar el Alzheimer

Mérida servirá este domingo 700 platos de jamón acompañados de solidaridad para apoyar el Alzheimer

Antílopez pone punto final en Mérida con su último concierto juntos

Antílopez pone punto final en Mérida con su último concierto juntos

Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día

Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día

Osuna cifra en 400.000 euros los daños en La Isla de Mérida y pedirá al Estado la zona catastrófica

Osuna cifra en 400.000 euros los daños en La Isla de Mérida y pedirá al Estado la zona catastrófica

Mérida coronará a su reina drag 2026: nueve aspirantes en el Certamen Nacional ‘Tomás Bravo’

Mérida coronará a su reina drag 2026: nueve aspirantes en el Certamen Nacional ‘Tomás Bravo’

Anticonceptivos, cetrería y prohibición de alimentarlas, la propuesta de Fondenex contra la plaga de palomas en Mérida

Anticonceptivos, cetrería y prohibición de alimentarlas, la propuesta de Fondenex contra la plaga de palomas en Mérida

La Fundación Atrio llevará la musicoterapia para mayores al centro municipal Zona Sur de Mérida

La Fundación Atrio llevará la musicoterapia para mayores al centro municipal Zona Sur de Mérida
Tracking Pixel Contents