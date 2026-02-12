Mérida servirá este domingo 700 platos de jamón acompañados de solidaridad para apoyar el Alzheimer

La séptima edición de la jornada "Jamonada Solidaria" de Mérida, que se celebrará este domingo, repartirá entre 600 y 700 platos de jamón a cinco euros, y destinará toda la recaudación a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mérida y Comarca (AFAM). El evento, de carácter festivo y solidario, tendrá lugar en la plaza de España y fue presentado ayer por la concejala de Festejos, Ana Aragoneses, y la presidenta de AFAM, María Jesús García, quien manifestó que esta cita supone un apoyo económico para la entidad y "una herramienta fundamental de visibilización y normalización del Alzheimer".

Ana Aragoneses, la presidenta de AFAM y representantes de Artemis Gourmet, en el acto de presentación del evento solidario en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Terapias presenciales y a domicilio

En la jornada participarán profesionales, familiares, personas usuarias y voluntariado de la mencionada asociación emeritense. Aragoneses, por su parte, animó a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, en la que colaboran Artemis Gourmet y la asociación de Cortadores Solidarios. AFAM Mérida y Comarca desarrolla programas de atención integral para personas con Alzheimer y sus familias, tanto en su centro de día como mediante terapias presenciales y a domicilio.