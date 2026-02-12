Montaje a toda máquina de la gran carpa y los adornos antes de la final del Carnaval Romano en Mérida

La carpa municipal de enorme formato que se está montando estos días a los pies del ayuntamiento emeritense llama la atención de los vecinos y visitantes que cruzan la plaza de España. La estructura, visible desde todos los puntos del enclave, se convertirá en el gran epicentro del Carnaval Romano 2026, cuya programación arranca con fuerza en las próximas horas. Desde esta mañana, varios operarios trabajaban a toda máquina para ultimar tanto la instalación de los adornos carnavaleros como el montaje definitivo de la infraestructura y del escenario que alberga dentro de ella. Todo debía quedar listo antes de que Mérida viva este jueves uno de los momentos más esperados: la gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAM). La cita será a partir de las 21.00 de la noche en el Teatro María Luisa, donde competirán la Chirigota Lokácostao, Chirigota La Marara, Chirigota Aquí no nos mueve ni Dios y Chirigota Los Pejigueras, junto a la Comparsa Los Que Faltaban y la Comparsa Las Iguales. Una noche que decidirá quién pone la banda sonora al Carnaval Romano 2026.

Pregón y concierto de Merche

El viernes arrancará oficialmente la programación con el pregón del Carnaval, a las 22.00 horas en la carpa de la plaza de España, a cargo de la cantante gaditana Merche, que posteriormente ofrecerá un concierto dentro de su gira ‘Abre tu mente ahora 26’. La jornada comenzará por la mañana con los Desfiles Escolares. Por la tarde se celebrará el Certamen de Chirigotas de Mayores y el posterior desfile. Desde las 20.00 horas tendrán lugar los primeros cantacalles de las agrupaciones juveniles y adultas en las inmediaciones de la calle Santa Eulalia.

Las imágenes del concurso de agrupaciones juveniles del Carnaval de Mérida / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Coplas y música en directo

El sábado continuará la actividad en la calle con cantacalles, actuaciones musicales en la carpa municipal, degustaciones y talleres infantiles. A las 17.00 horas destaca el VIII Concurso de Copla Monumental en el Templo de Diana. Durante toda la jornada, las agrupaciones actuarán en los escenarios Cruzcampo situados en la plaza Luis Chamizo y en La Lonja. Ya por la noche, a las 21.00 horas, el grupo de rock RDR actuará en la carpa de la plaza de España.

Gran desfile con 22 agrupaciones

El domingo por la mañana se celebrará el Día de la Bicicleta del Carnaval, con un recorrido aproximado de cinco kilómetros por el casco urbano. A las 13.00 horas tendrá lugar la tradicional Jamonada Solidaria en la plaza de España. Por la tarde llegará uno de los momentos más multitudinarios: el Gran Desfile de Carnaval, que arrancará a las 17.00 horas con salida desde la avenida de Extremadura y recorrido por las calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo hasta la Plaza de España. Participarán un total de 22 agrupaciones.

Cantera, drag y entierro de la sardina

El lunes por la mañana será el turno del desfile infantil. Por la tarde se celebrará el Lunes de Cantera, con desfile y cantacalles de las agrupaciones infantiles. Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas en la plaza de España, se desarrollarán el II Concurso de Coplas por la Igualdad y la XVIII Gala Nacional de Drag Queen ‘Tomás Bravo’. El martes llegará el tradicional Velatorio y Entierro de la Sardina y, a las 20.00, actuará La Chirigota del Bizcocho en la carpa gigantesca, poniendo el broche final a días de intensa programación.

Un carnaval más inclusivo

La delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión ha implementado medidas específicas para garantizar que el Carnaval Romano sea un evento “inclusivo y accesible”. El programa estará disponible en lectura fácil a través de la web municipal. Además, se mantendrán aseos adaptados y se habilitará un espacio reservado para personas con movilidad reducida en el interior de la fuente de la plaza de España durante todo el carnaval. Durante el pregón del viernes se contará con Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE). También habrá bucle magnético y mochila vibratoria, previa solicitud a través del correo electrónico de Fedapas. Estos apoyos estarán igualmente disponibles el martes durante la actuación de la chirigota de El Bizcocho. Mérida ya tiene su gran carpa en pie. La ciudad está preparada para que el Carnaval Romano 2026 tome las calles.