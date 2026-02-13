Cuando el alcalde de Mérida se vistió de Picapiedra

El Teatro María Luisa vivió este jueves una de esas noches que hacen ciudad: la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano. Cuatro chirigotas, dos comparsas, papelillos, risas y ese runrún festivo que en Mérida no es postureo sino tradición con pedigrí clásico. Y allí estaba él. No en el palco institucional con gesto grave, no en la foto medida al milímetro. Disfrazado de Picapiedra en directo, sin artificios y con esa naturalidad que es su principal seña de identidad.

Conviene detenerse un segundo en el personaje. Pedro Picapiedra no era precisamente un emperador romano. Era un trabajador de la cantera, un tipo temperamental, cabezota, algo impulsivo, pero profundamente apegado a su familia y a su comunidad. Un hombre de barrio en una ciudad prehistórica. Quizá por eso el disfraz no era tan improvisado como parecía. Antonio Rodríguez Osuna, emeritense de pro y alcalde desde 2015, se mueve mejor cuando pisa piedra que cuando pisa moqueta.

Alberto Manzano

Durante las últimas elecciones lo vimos encorsetado, en el primer foco de la política extremeña, con el traje planchado y el argumentario ajustado. La política regional obliga a eso: menos espontaneidad y más cálculo. Pero Mérida es otra cosa. En su ciudad natal, donde cada esquina tiene una historia y cada vecino tiene opinión, Osuna parece soltarse el nudo de la corbata invisible. Disfruta. Y también padece, como cualquier servidor público que sabe que gobernar una ciudad no es cortar cintas sino apagar fuegos -a veces literales, a veces presupuestarios- casi a diario.

Osuna junto a Julio César Fuster, Susana Fajadro y Laura Iglesias, anoche en el María Luisa. / Alberto Manzano Cortés

No es fácil ser el “emperador” de una ciudad milenaria. Mérida no es un municipio cualquiera: es Augusta Emerita, fundada en el año 25 antes de Cristo por orden del emperador Octavio Augusto para asentar a los veteranos (los emeriti) de las legiones V Alaudae y X Gemina tras las guerras cántabras. Es la ciudad del Teatro Romano, ese coloso de piedra levantado hacia el 16-15 antes de Cristo bajo el impulso de Marco Vipsanio Agripa, y que dos mil años después sigue siendo escenario de aplausos y tragedias. Ahora, sus alrededores se visten también de chirigota.

Gobernar Mérida es, en cierto modo, picar piedra todos los días. Piedra administrativa, piedra política, piedra histórica. Y hacerlo sabiendo que cada decisión tiene una connotación no solo en Extremadura sino fuera de ella.

Público en el María Luisa. / Javier Cintas

Por eso la imagen del alcalde vestido de Picapiedra tiene más lectura de la que parece. No es solo Carnaval. Es un gesto que conecta con una manera de entender la política municipal: cercana, visible y difícilmente impostada. En tiempos en los que muchos dirigentes temen el ridículo más que el distanciamiento, Osuna ha optado por lo contrario: exponerse. Salir en directo con peluca, con su disfraz sin disfraces obligados, con su libertad, con su esencia. Arriesgar, en definitiva, que es de lo que va esto de la vida.

En el Teatro María Luisa de Mérida. / Javier Cintas / Javier Cintas

Habrá quien lo vea como una frivolidad. Otros lo interpretarán como una estrategia de comunicación. Pero también hay una tercera vía: la de un alcalde que entiende que su papel no termina en el despacho, que la ciudad también se gobierna estando, mezclándose, formando parte de sus tradiciones. Y eso pocos saben llevarlo a efecto con tanta naturalidad como él.

Osuna vuelve a hacerlo. Como esos canteros romanos que levantaron el teatro piedra a piedra, sin saber que dos milenios después su obra seguiría en pie, el alcalde insiste en construir su perfil político desde lo local, desde lo cotidiano. A veces con traje. A veces con túnica Emerita Lvdica. Y, esta vez, con el que fuera emperador de una de las sagas de dibujos animados más vista de todos los tiempos. Antonio, no dejes de disfrazarte, y si lo haces de Picapiedra, mejor. Es el ejemplo más clarificador de que has entendido que a veces gobernar también consiste en saber salir al escenario con toda dignidad.