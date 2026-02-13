Referentes de la fiesta
Andrés Madrigal y “Zapa”, nuevos Sardinazos del Carnaval Romano de Mérida 2026
La entrega se celebrará el próximo martes
Onda Cero Mérida, con la colaboración del ayuntamiento emeritense, entregará los Premios “Sardinazo” del Carnaval Romano 2026 a Andrés Madrigal y Francisco Prieto Bruñuelas “Zapa”, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al crecimiento y consolidación del carnaval emeritense. La entrega de los galardones se celebrará el martes 17 de febrero durante la popular Sardinada, organizada por la emisora, uno de los actos más participativos de la fiesta. Cada año, esta cita reúne a vecinos, carnavaleros y visitantes en un ambiente alegre, festivo y de convivencia.
Relevo generacional
El premio a Andrés Madrigal reconoce su papel en la evolución del Carnaval Romano de Mérida, así como su respaldo constante a la celebración y a las distintas agrupaciones carnavaleras. Su implicación ha contribuido a la proyección y modernización del carnaval, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de participantes. Por su parte, el galardón a Francisco Prieto Bruñuelas “Zapa” pone en valor una trayectoria estrechamente ligada al carnaval emeritense. Ha destacado por la creación e impulso de agrupaciones infantiles y cuartetos, fomentando la cantera y favoreciendo el relevo generacional. Su aportación artística y su compromiso con la formación lo han convertido en una figura clave.
Trayectorias personales
Desde el consistorio han subrayado que estos premios reconocen no solo trayectorias personales, sino también una forma de entender el Carnaval Romano como espacio de participación, creatividad y construcción de identidad colectiva en la capital autonómica.
- Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
- Sanguijuelas del Guadiana actuará el 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida
- Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado
- Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética
- Mérida pide a los vecinos retirar los vehículos aparcados junto al Albarregas y el arroyo Judío