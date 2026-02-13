Andrés Madrigal y “Zapa”, nuevos Sardinazos del Carnaval Romano de Mérida 2026

Onda Cero Mérida, con la colaboración del ayuntamiento emeritense, entregará los Premios “Sardinazo” del Carnaval Romano 2026 a Andrés Madrigal y Francisco Prieto Bruñuelas “Zapa”, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al crecimiento y consolidación del carnaval emeritense. La entrega de los galardones se celebrará el martes 17 de febrero durante la popular Sardinada, organizada por la emisora, uno de los actos más participativos de la fiesta. Cada año, esta cita reúne a vecinos, carnavaleros y visitantes en un ambiente alegre, festivo y de convivencia.

Relevo generacional

El premio a Andrés Madrigal reconoce su papel en la evolución del Carnaval Romano de Mérida, así como su respaldo constante a la celebración y a las distintas agrupaciones carnavaleras. Su implicación ha contribuido a la proyección y modernización del carnaval, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de participantes. Por su parte, el galardón a Francisco Prieto Bruñuelas “Zapa” pone en valor una trayectoria estrechamente ligada al carnaval emeritense. Ha destacado por la creación e impulso de agrupaciones infantiles y cuartetos, fomentando la cantera y favoreciendo el relevo generacional. Su aportación artística y su compromiso con la formación lo han convertido en una figura clave.

Francisco Prieto Bruñuelas “Zapa”. / Ayuntamiento de Mérida

Trayectorias personales

Desde el consistorio han subrayado que estos premios reconocen no solo trayectorias personales, sino también una forma de entender el Carnaval Romano como espacio de participación, creatividad y construcción de identidad colectiva en la capital autonómica.