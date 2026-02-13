Carnaval Romano 2026
Las canciones más conocidas de Merche que vas a corear esta noche en Mérida
La enorme carpa municipal de la plaza de España acogerá, tras el pregón, un concierto
Merche se subirá esta noche al escenario de la enorme carpa instalada en la plaza de España de Mérida, dispuesta a arrancar con honores el Carnaval Romano. El pregón comenzará a las 22.00 horas y, una vez finalizado, la artista gaditana ofrecerá un concierto gratuito con el que dará el pistoletazo de salida a su gira nacional 'Abre tu mente ahora 26'.
Referentes del pop español
La cantante realizará un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera profesional, muchos de ellos convertidos en referentes del pop español de las últimas dos décadas. No faltarán éxitos como 'No me pidas más amor', el tema que la lanzó a la fama, ni 'Abre tu mente', que da nombre a su nuevo tour y que apuesta por un mensaje de optimismo y energía.
Cercanía con los asistentes
El público también podrá corear baladas como 'Eras tú' o 'Si te marchas', además de otras canciones muy populares como 'Le deseo' y 'Cal y arena', en un espectáculo que combinrá emoción, ritmo y cercanía con los asistentes.Con acceso libre hasta completar aforo, la actuación convertirá la noche del pregón en una espléndida celebración musical.
