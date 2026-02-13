Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No se registraron heridos

Un incendio arrasa una nave en Lobón y deja una densa humareda visible en la zona

En las instalaciones se desarrollaban labores de pruebas dedicadas al tostado de frutos secos

Bomberos extinguen el incendio que ha arrasado una instalación industrial en Lobón.

Bomberos extinguen el incendio que ha arrasado una instalación industrial en Lobón. / Canal Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Una nave industrial de Lobón ha quedado arrasada este viernes por un incendio declarado en torno a las 13.30 horas, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes de los servicios de extinción y seguridad a El Periódico Extremadura desplazados al lugar del suceso. El fuego se ha originado, al parecer, en el interior de la nave por causas que todavía se investigan. Las primeras hipótesis del suceso apuntan a que podría estar relacionado con la actividad empresarial que se desarrollaba en las instalaciones del recinto, en fase de pruebas, dedicada al tostado de frutos secos.

Dispositivo de emergencias desplegado en Lobón tras el incendio.

Dispositivo de emergencias desplegado en Lobón tras el incendio. / Cruz Roja Extremadura

Gran virulencia

Las llamas han avanzado con gran virulencia y han generado una densa humareda. El incendio ha asolado el interior de la nave y ha afectado también a buena parte de sus paredes, dejando graves daños materiales. Hasta la calle Don Benito de la localidad pacense se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Badajoz, además de agentes de la Policía Local. También ha acudido una dotación de Cruz Roja para dar cobertura preventiva al operativo de extinción.

