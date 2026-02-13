Recuerdo reciente
Dos meses después, Mérida sigue mirando a la placa de Robe Iniesta
La ciudad mantiene como referencia el vinilo del Via Musicorum tras el pequeño homenaje espontáneo con flores y velas que se le rindió el 10 de diciembre
Dos meses después de aquel gesto sencillo en la Vía Musicorum, el pasado 10 de diciembre, Mérida no ha olvidado a Robe Iniesta. No ha vuelto a llenarse de flores y velas, pero la imagen del vinilo de piedra con su nombre (en la calle José Ramón Mélida) ha quedado como punto de recuerdo desde el homenaje espontáneo que sus seguidores le rindieron el miércoles 10 de diciembre, el día en que se conoció su fallecimiento.
Aquel día, varios admiradores se acercaron a la pieza conmemorativa para dejar flores y encender velas. También el Stone&Music Festival recordó en redes la huella del músico placentino en el Teatro Romano, donde actuó en septiembre de 2021 para presentar su trabajo en solitario Mayéutica dentro de la gira "Ahora es el momento".
Robe Iniesta figura en el Vía Musicorum desde el 26 de septiembre de 2021, cuando descubrió la placa homenaje horas antes de su concierto en el Teatro Romano. En aquella cita, ha interpretado canciones de su etapa en solitario y también temas ligados a Extremoduro.
La trayectoria de Robe ha evolucionado desde su papel central en Extremoduro (referente del rock español desde finales de los 80) a una carrera en solitario que ha ido consolidando un lenguaje propio, con discos como Lo que aletea en nuestras cabezas, Destrozares y Mayéutica, este último concebido como una obra de largo aliento.
Influencias y temas: poesía y contradicción
Entre las influencias que se han asociado a su universo creativo han estado el rock y, en lo lírico, la tradición poética (con referencias recurrentes a autores como Machado o Lorca) y la cercanía a Manolo Chinato. En sus letras han vuelto a aparecer la libertad, la pulsión vital, el amor y el conflicto interior, con una mezcla de crudeza y vuelo poético que ha marcado a varias generaciones.
El impacto de Robe y Extremoduro en la música contemporánea española se ha medido tanto en lo musical como en lo cultural: una forma de escribir y cantar que ha influido en bandas posteriores, y un cancionero que ha seguido presente en conciertos, celebraciones y recuerdos personales. En Mérida, esa memoria ha tomado forma en un punto concreto del centro: el vinilo de piedra del Via Musicorum, convertido en símbolo desde aquel homenaje de diciembre.
- Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
- Montaje a toda máquina de la gran carpa y los adornos antes de la final del Carnaval Romano en Mérida
- Sanguijuelas del Guadiana actuará el 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida
- Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado
- Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética