Dos meses después, Mérida sigue mirando a la placa de Robe Iniesta

Dos meses después de aquel gesto sencillo en la Vía Musicorum, el pasado 10 de diciembre, Mérida no ha olvidado a Robe Iniesta. No ha vuelto a llenarse de flores y velas, pero la imagen del vinilo de piedra con su nombre (en la calle José Ramón Mélida) ha quedado como punto de recuerdo desde el homenaje espontáneo que sus seguidores le rindieron el miércoles 10 de diciembre, el día en que se conoció su fallecimiento.

Aquel día, varios admiradores se acercaron a la pieza conmemorativa para dejar flores y encender velas. También el Stone&Music Festival recordó en redes la huella del músico placentino en el Teatro Romano, donde actuó en septiembre de 2021 para presentar su trabajo en solitario Mayéutica dentro de la gira "Ahora es el momento".

Fotogalería | El último adiós a Robe Iniesta / Raquel Rodríguez Muñoz

Robe Iniesta figura en el Vía Musicorum desde el 26 de septiembre de 2021, cuando descubrió la placa homenaje horas antes de su concierto en el Teatro Romano. En aquella cita, ha interpretado canciones de su etapa en solitario y también temas ligados a Extremoduro.

La trayectoria de Robe ha evolucionado desde su papel central en Extremoduro (referente del rock español desde finales de los 80) a una carrera en solitario que ha ido consolidando un lenguaje propio, con discos como Lo que aletea en nuestras cabezas, Destrozares y Mayéutica, este último concebido como una obra de largo aliento.

Influencias y temas: poesía y contradicción

Entre las influencias que se han asociado a su universo creativo han estado el rock y, en lo lírico, la tradición poética (con referencias recurrentes a autores como Machado o Lorca) y la cercanía a Manolo Chinato. En sus letras han vuelto a aparecer la libertad, la pulsión vital, el amor y el conflicto interior, con una mezcla de crudeza y vuelo poético que ha marcado a varias generaciones.

Flores para Robe en Mérida / Javier Cintas

El impacto de Robe y Extremoduro en la música contemporánea española se ha medido tanto en lo musical como en lo cultural: una forma de escribir y cantar que ha influido en bandas posteriores, y un cancionero que ha seguido presente en conciertos, celebraciones y recuerdos personales. En Mérida, esa memoria ha tomado forma en un punto concreto del centro: el vinilo de piedra del Via Musicorum, convertido en símbolo desde aquel homenaje de diciembre.