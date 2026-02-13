Susto en el Hospital de Mérida: un árbol cae sobre varios coches y alarma a quienes pasaban por allí

Un nuevo episodio ligado al temporal ha sembrado la alarma este viernes en la capital extremeña. Un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre varios vehículos en el aparcamiento del Hospital de Mérida, en un suceso que ha generado revuelo entre quienes se encontraban en el lugar de los hechos y las personas que pasaban por la zona. Con todo ello, no se han registrado heridos y, según ha podido saber este diario, los coches afectados no han sufrido daños de consideración.

Zonas acordonadas

La incidencia se ha producido durante el paso de la borrasca Oriana, que ha propiciado otra vez la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad. Tras el suceso, se ha acordonado el entorno del aparcamiento y se ha procedido a retirar los vehículos, sin que conste afectación a personas. En este contexto, el ayuntamiento emeritense ha mantenido la recomendación de no transitar por espacios próximos a los cauces inundables de los ríos Guadiana y Albarregas y de respetar en todo momento las zonas acordonadas por la Policía Local de Mérida, evitando acercarse a los tramos con mayor acumulación de agua.

El Guadiana baja crecido a su paso por Mérida durante los episodios del temporal. / Ayuntamiento de Mérida

Garantizar la seguridad

Además, ha advertido de que los desembalses realizados pueden provocar un incremento del caudal del río a su paso por Mérida en las próximas horas. Por este motivo, el consistorio de la capital autonómica ha mantenido activados todos sus recursos de emergencia para atender cualquier posible incidencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía.