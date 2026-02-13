Borrasca Oriana
Susto en el Hospital de Mérida: un árbol cae sobre varios coches y alarma a quienes pasaban por allí
No ha habido heridos y los vehículos afectados apenas han sufrido daños de consideración
Un nuevo episodio ligado al temporal ha sembrado la alarma este viernes en la capital extremeña. Un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre varios vehículos en el aparcamiento del Hospital de Mérida, en un suceso que ha generado revuelo entre quienes se encontraban en el lugar de los hechos y las personas que pasaban por la zona. Con todo ello, no se han registrado heridos y, según ha podido saber este diario, los coches afectados no han sufrido daños de consideración.
Zonas acordonadas
La incidencia se ha producido durante el paso de la borrasca Oriana, que ha propiciado otra vez la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad. Tras el suceso, se ha acordonado el entorno del aparcamiento y se ha procedido a retirar los vehículos, sin que conste afectación a personas. En este contexto, el ayuntamiento emeritense ha mantenido la recomendación de no transitar por espacios próximos a los cauces inundables de los ríos Guadiana y Albarregas y de respetar en todo momento las zonas acordonadas por la Policía Local de Mérida, evitando acercarse a los tramos con mayor acumulación de agua.
Garantizar la seguridad
Además, ha advertido de que los desembalses realizados pueden provocar un incremento del caudal del río a su paso por Mérida en las próximas horas. Por este motivo, el consistorio de la capital autonómica ha mantenido activados todos sus recursos de emergencia para atender cualquier posible incidencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
- Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
- Sanguijuelas del Guadiana actuará el 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida
- Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado
- Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética
- Mérida pide a los vecinos retirar los vehículos aparcados junto al Albarregas y el arroyo Judío