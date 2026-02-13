Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Borrasca Oriana

Susto en el Hospital de Mérida: un árbol cae sobre varios coches y alarma a quienes pasaban por allí

No ha habido heridos y los vehículos afectados apenas han sufrido daños de consideración

Árbol caído en el aparcamiento del Hospital de Mérida por el temporal Oriana.

Árbol caído en el aparcamiento del Hospital de Mérida por el temporal Oriana. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Un nuevo episodio ligado al temporal ha sembrado la alarma este viernes en la capital extremeña. Un árbol de grandes dimensiones ha caído sobre varios vehículos en el aparcamiento del Hospital de Mérida, en un suceso que ha generado revuelo entre quienes se encontraban en el lugar de los hechos y las personas que pasaban por la zona. Con todo ello, no se han registrado heridos y, según ha podido saber este diario, los coches afectados no han sufrido daños de consideración.

Zonas acordonadas

La incidencia se ha producido durante el paso de la borrasca Oriana, que ha propiciado otra vez la caída de árboles en distintos puntos de la ciudad. Tras el suceso, se ha acordonado el entorno del aparcamiento y se ha procedido a retirar los vehículos, sin que conste afectación a personas. En este contexto, el ayuntamiento emeritense ha mantenido la recomendación de no transitar por espacios próximos a los cauces inundables de los ríos Guadiana y Albarregas y de respetar en todo momento las zonas acordonadas por la Policía Local de Mérida, evitando acercarse a los tramos con mayor acumulación de agua.

Noticias relacionadas y más

El Guadiana baja crecido a su paso por Mérida durante los episodios del temporal.

El Guadiana baja crecido a su paso por Mérida durante los episodios del temporal. / Ayuntamiento de Mérida

Garantizar la seguridad

Además, ha advertido de que los desembalses realizados pueden provocar un incremento del caudal del río a su paso por Mérida en las próximas horas. Por este motivo, el consistorio de la capital autonómica ha mantenido activados todos sus recursos de emergencia para atender cualquier posible incidencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un coche inundado de madrugada en la zona del Dechatlon de Mérida
  2. El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
  3. Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
  4. Se va demasiado pronto Carmen Trejo, la gerente que dejó huella en el Consorcio Monumental de Mérida
  5. Sanguijuelas del Guadiana actuará el 8 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida
  6. Adiós a dos comercios muy conocidos de Mérida: liquidación con grandes descuentos y un local ya desmontado
  7. Cristina Nieto Belleza: la barriada Cruzcampo de Mérida suma un nuevo centro de estética
  8. Mérida pide a los vecinos retirar los vehículos aparcados junto al Albarregas y el arroyo Judío

Susto en el Hospital de Mérida: un árbol cae sobre varios coches y alarma a quienes pasaban por allí

Susto en el Hospital de Mérida: un árbol cae sobre varios coches y alarma a quienes pasaban por allí

Un incendio arrasa una nave en Lobón y deja una densa humareda visible en la zona

Un incendio arrasa una nave en Lobón y deja una densa humareda visible en la zona

El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida

El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida

Osuna se quita el traje de alcalde de Mérida y se pone el de Picapiedra

Osuna se quita el traje de alcalde de Mérida y se pone el de Picapiedra

Las canciones más conocidas de Merche que vas a corear esta noche en Mérida

Las canciones más conocidas de Merche que vas a corear esta noche en Mérida

Andrés Madrigal y “Zapa”, nuevos Sardinazos del Carnaval Romano de Mérida 2026

Andrés Madrigal y “Zapa”, nuevos Sardinazos del Carnaval Romano de Mérida 2026

El Carnaval Romano de Mérida conocerá esta noche a sus ganadores: nervios ante una final que hizo temblar el María Luisa

El Carnaval Romano de Mérida conocerá esta noche a sus ganadores: nervios ante una final que hizo temblar el María Luisa

Un helicóptero le lleva la comida a las 480 ovejas aisladas en Arroyo de San Serván por el temporal

Un helicóptero le lleva la comida a las 480 ovejas aisladas en Arroyo de San Serván por el temporal
Tracking Pixel Contents