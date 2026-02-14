Por qué las croquetas gustan tanto en Mérida (y cómo hacerlas bien, sin sustos y con mil versiones)

En Mérida, la croqueta ha dejado de ser un simple “bocado de barra” para convertirse en una pequeña obsesión. En los últimos años, ha encajado como un guante en el ritmo de la ciudad: tapeo, terrazas, planes de fin de semana y esa mezcla de público local y visitante que busca algo reconocible, rápido y agradecido. La croqueta ha funcionado porque ha sido versátil (vale para una caña o para abrir un menú), porque ha permitido jugar con producto extremeño (ibéricos, quesos, setas, guisos de cuchara) y porque ha ofrecido una promesa clara: crujiente por fuera, cremosa por dentro y, si está bien hecha, un sabor que no necesita más explicación.

Esa promesa, sin embargo, no siempre se ha cumplido cuando se ha intentado replicar en casa. La croqueta tiene fama de sencilla, pero casi todo lo que puede salir mal, sale mal en la bechamel. El primer tropiezo ha sido la masa líquida: cuando no se ha cocinado lo suficiente o se ha ajustado la leche “a ojo”, la mezcla no ha cogido cuerpo y después no ha habido manera de formar piezas bonitas. La señal más fiable ha sido siempre la misma: la masa se ha despegado de la sartén y ha quedado lo bastante densa como para sostenerse sin derrumbarse. El segundo error clásico ha sido el sabor a harina cruda, que aparece cuando el roux (grasa y harina) no se ha tostado lo justo antes de añadir el líquido. Un par de minutos de cocción, sin prisas y a fuego medio, ha marcado la diferencia entre una bechamel con sabor redondo y otra con regusto “a engrudo”.

Cocituber

También han aparecido los temidos grumos. Ahí no ha habido milagros: la leche se ha incorporado poco a poco y se ha removido sin parar, mejor si el líquido ha estado caliente para que todo haya ligado con facilidad. Y luego ha llegado la otra parte que se ha subestimado: el reposo. Intentar formar croquetas con la masa aún templada ha sido garantía de desastre. Cuando la masa se ha extendido en una bandeja, se ha tapado a ras (para que no se haya secado la superficie) y ha reposado varias horas en frío (idealmente de un día para otro), todo ha empezado a encajar.

A partir de ahí, el empanado ha sido el siguiente punto de fracaso habitual. Un rebozado débil ha abierto la puerta a croquetas que se han rajado en la sartén o que han “escupido” la bechamel. La solución más eficaz ha sido reforzar el proceso y no improvisar: una capa que se haya pegado bien y, si se ha buscado blindaje extra, un doble empanado ha aportado resistencia. En paralelo, el relleno también ha importado. Guisos con demasiada salsa, verduras con agua o ingredientes mal escurridos han sido el atajo hacia la rotura. Cuanto más húmedo ha sido el relleno, más se ha exigido al rebozado y más fácil ha sido que se haya desestabilizado todo.

Nuevas necesidades

En los últimos tiempos, además, la croqueta se ha adaptado a nuevas necesidades. Quien ha querido hacerla sin gluten ha encontrado alternativas a la harina de trigo que han funcionado muy bien si se han usado con criterio. La harina de arroz ha sido una opción neutra y manejable, mientras que la maicena o la fécula de patata han espesado con rapidez y han dado una textura muy cremosa (a cambio de exigir mano fina con la cantidad). La tapioca ha aportado melosidad y un punto elástico, y la harina de garbanzo ha sumado proteína y un sabor que ha casado especialmente bien con setas, espinacas o preparaciones más “de campo”. Para quien ha buscado un enfoque más ligero, parte de la base se ha podido apoyar en purés (coliflor o patata) sin perder la idea de croqueta, aunque el resultado se haya alejado de la bechamel clásica.

La adaptación a alergias alimentarias también se ha vuelto habitual y, con algunos cambios, la croqueta ha seguido siendo croqueta. Para evitar la leche (por intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína láctea), se ha podido recurrir a bebidas vegetales sin azúcar y grasas vegetales, ajustando la sal y las especias para que el sabor no se quedara plano. Para evitar el huevo en el rebozado, han existido alternativas que han “pegado” bien el pan rallado: mezclas de agua y semillas de chía o linaza reposadas, aquafaba ligeramente batida, o incluso bebida vegetal con un poco de almidón. Eso sí, en cocina doméstica el gran riesgo no ha sido solo el ingrediente, sino la contaminación cruzada: utensilios compartidos, superficies sin limpiar a fondo o aceite reutilizado para freír productos con alérgenos han podido arruinar la seguridad del plato.

Luego está el momento de servirlas, donde muchas croquetas se han quedado a medias por falta de acompañamiento. No siempre ha hecho falta una salsa, pero cuando se ha elegido bien, ha elevado el bocado. Para croquetas de jamón o queso, han funcionado salsas suaves con un punto aromático (ajo asado, trufa en dosis pequeña, pimientos asados). Para rellenos marinos (bacalao, marisco), una mayonesa cítrica o un alioli ligero han acompañado sin tapar. Para setas o carnes, han encajado reducciones con toque dulce (por ejemplo, un fondo con Pedro Ximénez) o cremas muy finas. Y como contrapunto, los encurtidos han sido el comodín: una piparra o un pepinillo han limpiado el paladar y han pedido otra croqueta sin esfuerzo.

Croquetas de cordero. / El Periódico Extremadura

Si hay un factor que de verdad ha marcado la diferencia, ese ha sido el aceite. No solo por salud, sino por resultado. La temperatura ha sido clave: cuando el aceite ha estado frío o se ha llenado la sartén de golpe, el rebozado ha absorbido grasa, ha perdido crujiente y la croqueta se ha vuelto pesada. Cuando se ha frito en tandas y a temperatura estable, el exterior se ha sellado rápido, la grasa ha entrado menos y la textura ha sido más limpia. También ha influido el perfil del aceite: uno más neutro ha dejado el protagonismo al relleno, mientras que un aceite con más carácter ha aportado un matiz adicional. Lo que casi siempre ha jugado en contra ha sido llevar el aceite al límite hasta que ha humeado: ahí han aparecido sabores rancios y amargos, y el crujiente ha durado un suspiro.

Otro interrogante

La otra pregunta que se ha repetido en muchas cocinas ha sido la de la conservación. La croqueta ha sido un plato perfecto para organizarse, pero solo si se ha hecho con cabeza. La masa ha aguantado bien en frío si se ha guardado tapada y en recipiente hermético, y las croquetas ya formadas se han podido conservar a corto plazo antes de freír. Para alargar la vida útil, la congelación ha sido el método estrella: primero separadas en bandeja para que no se pegaran, y después almacenadas en bolsas o recipientes. Así se han podido sacar por tandas y cocinar directamente sin descongelar, con un rebozado más firme. Para recalentar, el horno o la freidora de aire han sido aliados mejores que el microondas, porque han devuelto parte del crujiente.

Más allá de Mérida, la croqueta también ha tenido “acento” según la zona de España. En muchos hogares del centro, la croqueta de cocido ha sido la reina del aprovechamiento. En el norte, han triunfado las de bacalao y otras versiones marineras. En Baleares, han aparecido rellenos más potentes como la sobrasada. Y en Extremadura, el producto ha invitado a jugar con lo propio: jamón, presa, quesos cremosos y setas cuando ha llegado la temporada. Esa variedad regional ha explicado también por qué la croqueta nunca ha pasado de moda: se ha adaptado a lo que cada despensa ha tenido.

Croquetas de bacalao / Tripadvisor

Y si el “boom” croquetero ha seguido creciendo, ha sido porque la creatividad ha encontrado un formato perfecto para experimentar sin asustar a nadie. La técnica más elegante ha sido infusionar la leche de la bechamel: laurel y pimienta para un fondo clásico, tomillo con limón para rellenos suaves, setas secas para intensificar sabor, o azafrán para una croqueta más festiva. También se han colado guiños umami (un toque de miso blanco, un punto de soja reducida, un queso muy curado) y combinaciones dulce salado en dosis pequeñas (manzana con jamón, miel con sobrasada) que han sorprendido sin convertir la croqueta en postre. Incluso los matices ahumados (pimentón de la Vera, sal ahumada) han servido para redondear el conjunto cuando se han usado con moderación.

Al final, el éxito de la croqueta en Mérida se ha explicado por algo muy simple: ha sido un bocado popular y, a la vez, un terreno de juego. Ha permitido tradición y novedad, barra y casa, receta de abuela y versión creativa. Y cuando se han controlado la bechamel, el reposo y la fritura, ha cumplido lo que promete desde el primer mordisco: un crujido breve, una crema caliente y la sensación de que, por un momento, todo está exactamente donde debe estar.