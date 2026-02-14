Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval Romano 2026

Las Iguales y Lokácostao celebran por todo lo alto su victoria en Mérida en la noche del 'pregón-concierto' de Merche

El fallo del jurado desata la euforia en la carpa

Fotogalería | Merche pregona y canta 'Abre tu mente' en el Carnaval de Mérida

Ver galería

Merche pregona y canta 'Abre tu mente' en el Carnaval de Mérida / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Con el pregón de la cantante gaditana Merche arrancó ayer por la noche el Carnaval Romano 2026, que volvió a llenar de disfraces, música y ganas de pasarlo bien la enorme carpa instalada en la plaza de España. La artista fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a una fiesta que, tras semanas marcadas por la lluvia en la capital extremeña, por fin pudo celebrarse con cierto respiro meteorológico. El tiempo dio una tregua que permitió a las agrupaciones salir a cantar por las calles del centro de Mérida. Y la gente respondió, arropando cada actuación y participando en el ambiente carnavalero.

Cantar y bailar

Tras el pregón, la atención se centró en el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAM) del Carnaval Romano, cuyo fallo se dio a conocer ante una gran expectación. Componentes y seguidores, llenos de nervios, aguardaron el veredicto del jurado. En la modalidad de chirigotas, el primer premio fue para Chirigota Lokácostao, mientras que en comparsas el galardón recayó en Comparsa Las Iguales. El anuncio de los ganadores desató los aplausos y las celebraciones. A continuación, la noche continuó con el concierto de Merche, que hizo cantar y bailar al público asistente en su show.

Fotogalería | Las imágenes de la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida

Ver galería

Fotogalería | Las imágenes de la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida / Javier Cintas

Coplas y música en directo

Este sábado continuará la actividad en la calle con cantacalles, actuaciones musicales en la carpa municipal, degustaciones y talleres infantiles. A las 17.00 horas destaca el VIII Concurso de Copla Monumental en el Templo de Diana. Durante toda la jornada, las agrupaciones actuarán en los escenarios Cruzcampo situados en la plaza Luis Chamizo y en La Lonja. Ya por la noche, a las 21.00 horas, el grupo de rock RDR actuará en la gran carpa.

Gran desfile con 22 agrupaciones

El domingo por la mañana se celebrará el Día de la Bicicleta del Carnaval, con un recorrido aproximado de cinco kilómetros por el casco urbano. A las 13.00 horas tendrá lugar la tradicional Jamonada Solidaria en la plaza de España. Por la tarde llegará uno de los momentos más multitudinarios: el Gran Desfile de Carnaval, que arrancará a las 17.00 horas con salida desde la avenida de Extremadura y recorrido por las calles Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo hasta la plaza de España. Participarán un total de 22 agrupaciones.

Cantera, drag y entierro de la sardina

El lunes por la mañana será el turno del desfile infantil. Por la tarde se celebrará el Lunes de Cantera, con desfile y cantacalles de las agrupaciones infantiles. Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas en la plaza de España, se desarrollarán el II Concurso de Coplas por la Igualdad y la XVIII Gala Nacional de Drag Queen ‘Tomás Bravo’. El martes llegará el tradicional Velatorio y Entierro de la Sardina y, a las 20.00, actuará La Chirigota del Bizcocho en la carpa gigantesca, poniendo el broche final a días de intensa programación.

